SPOR Nail Kır: Kimseden icazet almadım - Son Dakika

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Nail Kır: Kimseden icazet almadım

Mustafa AKIN-Kaan ÜLKER/İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe YDK başkan adayı Nail Kır, "Bizim değişim ve üretkenliğe dönük isteklerimiz bazılarını rahatsız etti. Ortam bir anda demokratik yapıdan uzaklaştı" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olan Nail Kır, açıklamalarda bulundu. Tarafsız ve bağımsız bir aday olduğunu dile getiren Nail Kır, "Başkan adaylığını açıklayan ilk yüksek divan kurulu üyesiyim. Kimseden icazet almadım, kendim ortaya çıktım. 1 senedir yapmayı düşündüğümüz projeleri ekibimizle belirledik. Söz verilmesine rağmen seçim ertelendi. Kulübümüz zarar görmesin diye sustuk. Yaptığımız seçim protokolünde yönetimin adaylara eşit uzaklıkta duracağını imza altına almıştık. 14 mart günü FB TV'de konuşmamı yaptıktan sonra seçim çalışmalarının şekli değişti. Bizim değişim ve üretkenliğe dönük isteklerimiz bazılarını rahatsız etti. Ortam bir anda demokratik yapıdan uzaklaştı. Üye bilgileri rakiplerin ellerinde dolaşmaya başladı.