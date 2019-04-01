Son Dakika Haberleri: Nail Olpak: "HAYIRLI Olsun, Şimdi Türkiye İçin Daha Çok Çalışma Zamanı"

Nail Olpak: "HAYIRLI Olsun, Şimdi Türkiye İçin Daha Çok Çalışma Zamanı"

1 saat önce

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Nail Olpak, bugün yapılan yerel seçimlerle ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı.

Nail Olpak:

Olpak değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Seçimler demokrasilerin olmazsa olmazı. Türk halkı bugün yerel yönetimleri seçmek için sandık başına gitti. Böyle günler demokrasi bayramı, ortaya çıkacak sonuç da halkımızın iradesidir ve kazanan da kaybeden de bu iradeye saygı duymalıdır. Önümüzde 4.5 yıllık kesintisiz ve seçimsiz bir dönem bizi bekliyor. Bundan sonra önemli olan; daha çok çalışmak, daha çok üretmek, istikrarlı ve dengeli bir şekilde büyümektir.

Ülkemiz, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ekonomi alanındaki yapısal reformların da hızlanacağı bir döneme girecek. Cumhurbaşkanımızın ve ekonomi yönetimimizin ortaya koyduğu gelecek vizyonu ışığında, yapısal reformların ekonomimize ivme katmasını bekliyoruz. Böylelikle, ülkemizin dünyada yaşanan olumsuzluklardan daha az etkilenmesi ve sürdürülebilir büyümeye hız kesmeden devam edebilmesi için kırılganlıktan uzak ve daha dayanıklı bir yapıya kavuşacağını düşünüyoruz.

Bu vesileyle seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:52 Kaynak: Bültenler

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