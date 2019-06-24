Son Dakika Haberleri: Nail Olpak: "İSTANBUL Seçimini Yaptı, Milletin İradesi Hayırlı Olsun"
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Nail Olpak: "İSTANBUL Seçimini Yaptı, Milletin İradesi Hayırlı Olsun"

14 dakika önce

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı.

Nail Olpak:

Olpak değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle, demokrasimizin vazgeçilmezi olan bir seçim sürecini daha geride bıraktık, sandıklara gittik ve vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Yüksek katılımla ve üzücü bir olay yaşanmadan yenilenen seçimin sonuçlarının İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor ve İstanbulumuza güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum.

İş dünyası olarak, önümüzdeki dönemi, genelde milletimiz, özelde ise ekonomimiz için çok önemli görüyoruz. Bu günden sonraki hedefimiz; sosyal, siyasal, ekonomik ve demokratik standartları daha da yüksek bir Türkiye için, hep birlikte çalışmaktır."

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:37 Kaynak: Bültenler
İstanbul, Güncel
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