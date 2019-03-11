Son Dakika Haberleri: Nail Olpak: "Sıkıntılara Rağmen Büyümeye Devam Ediyoruz, 2019'dan Umutluyuz"

Nail Olpak: "Sıkıntılara Rağmen Büyümeye Devam Ediyoruz, 2019'dan Umutluyuz"

21 dakika önce

DEİK Başkanı Nail Olpak, bugün açıklanan büyüme rakamlarıyla ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı.

Nail Olpak:

Olpak değerlendirmesinde şunları kaydetti;

" Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıkladığı verilere göre, Türkiye ekonomisi 2018'de yüzde 2,6 büyürken, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3 daraldı.

Açıklanan verilere baktığımızda ülkemiz, yaşanan sıkıntılara rağmen 2018 yılında büyümesini sürdürdü. 2018'in son çeyreğinde görülen daralmaya rağmen net dış talebin büyümeye büyük ölçüde pozitif katkı sağlamasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Ekonomi Yönetimimiz, reel sektör ve finans sektörümüzün en başından beri koordinasyon içinde olmasıyla alınan önlemler ve atılan hızlı adımlarla cari açık ve enflasyonda başlayan düşüş bu süreçle iyi bir şekilde başa çıktığımızı gösteriyor ve 2019 ile sonrasındaki toparlanmaya işaret ediyor.

İş dünyası olarak, yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen ülkemizin gücünün farkındayız. Ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi zor süreçleri atlatacak ve potansiyel büyümesine en kısa sürede geri dönecektir. Son dönemde finansal piyasalarda gözlenen olumlu gelişmeler, enflasyondaki düşüş trendi, finansmana erişimde atılan adımlar ve istihdam seferberliği sayesinde, 2019 yılından umutluyuz.2019 ilk dönemlerinde de devam edeceğini tahmin ettiğimiz bu trendin, özellikle yılın ikinci yarısında ivmesinin artacağına öngörüyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:48 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Ekonomisi 2018 Yılında Yüzde 2,6 Büyüdü İcradan Satılık 4 Yıldızlı Otel

Son Dakika! CHP Edremit Belediye Başkanı Adayı, Kesin İhraç Talebiyle Disiplin Kuruluna Sevk Edildi Bakan Dönmez: Sondaj Çalışmalarında Rekor Kırdık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 16:09:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nail Olpak: "Sıkıntılara Rağmen Büyümeye Devam Ediyoruz, 2019'dan Umutluyuz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]