Nail Olpak: "TCMB'nin adımları iş dünyasına nefes aldıracak" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Nail Olpak: 'TCMB'nin adımları iş dünyasına nefes aldıracak' - Son Dakika Ekonomi

Nail Olpak: "TCMB'nin adımları iş dünyasına nefes aldıracak"

6 saat önce

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı ve tedbir paketi ile ilgili "Ek likidite imkanlarının devreye alınmasıyla, reel sektörün ihtiyacı olan kredi akışının sağlanmasının ve küresel boyutta yaşanan sorun nedeniyle ihracatçımızın da...

Nail Olpak:

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı ve tedbir paketi ile ilgili "Ek likidite imkanlarının devreye alınmasıyla, reel sektörün ihtiyacı olan kredi akışının sağlanmasının ve küresel boyutta yaşanan sorun nedeniyle ihracatçımızın da sıkıntı yaşamaması adına kolaylık sağlayacak tedbirler alınmasının iş dünyasının tüm paydaşlarına nefes aldıracağını düşünüyoruz." dedi.


DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı ve tedbir paketi ile ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı.


Olpak değerlendirmesinde şunları kaydetti: "TCMB Para Politikası Kurulu'nun, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere 19 Mart'taki toplantısını iki gün öne çekerek, hızla aksiyon aldığını görüyoruz. Bu kapsamda, piyasaların ve reel sektörün beklentileriyle uyumlu olarak politika faizinin 100 baz puanlık bir indirimle yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e düşmesini son derece yerinde bir karar olarak değerlendiriyoruz.


Koronavirüs etkisiyle küresel ekonomide yaşanan daralma, reel sektörün likit ihtiyacını da artırıyor. Dolayısıyla sanayicinin, üreticinin ve vatandaşımızın üzerindeki faiz yükünün hafifletilmesi büyük önem taşıyor. Merkez Bankası'nın aynı zamanda sadece zorunlu karşılıklarda da yaptığı indirimle, reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalara yaklaşık 5.1 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsi likidite verilmesinin önünü açmasını da ayrıca önemsiyoruz. Özetle, ek likidite imkanlarının devreye alınmasıyla, reel sektörün ihtiyacı olan kredi akışının sağlanmasının ve küresel boyutta yaşanan sorun nedeniyle ihracatçımızın da sıkıntı yaşamaması adına kolaylık sağlayacak tedbirler alınmasının iş dünyasının tüm paydaşlarına nefes aldıracağını düşünüyoruz.


Hazine ve Maliye Bakanlığımız da bugün aldığı kararla, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan tarihine kadar uzattı. Bu da ekonomi yönetimimizin ortak akılla hareket ederek, eş zamanlı ve çok katmanlı bir aksiyon planını hayata geçirdiğini gösteriyor. Siyasi iradenin ve ekonomi yönetimimizin, hızlı karar alma mekanizmasıyla, önümüzdeki günlerde de sanayicilerimizi, KOBİ'lerimizi ve iş dünyasını rahatlatan adımlar atmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Birlikte her zamanki gibi el ele vererek ve en önemlisi 'öncelikle sağlık' diyerek bu zor günleri atlatacağımıza inanıyoruz." - İSTANBUL

Merkez Bankası, Nail Olpak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:55 Kaynak: İHA
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