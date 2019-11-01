Son Dakika Haberleri: Naim filminin yeni fragmanı yayımlandı
Son Dakika Güncel Naim filminin yeni fragmanı yayımlandı

Naim filminin yeni fragmanı yayımlandı

7 saat önce

Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminden yeni fragman izleyiciyle buluştu.

Naim filminin yeni fragmanı yayımlandı, System.String[]

Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminden yeni fragman izleyiciyle buluştu.

Sinemaseverlerin 22 Kasım'da görebileceği filmin yeni fragmanı, Süleymanoğlu'nun yaşadığı sıkıntılı dönemlerle, başarı merdivenlerini ilk tırmanmaya başladığı günlerde Türkiye'ye zorlu biçimde geliş sürecine ilişkin ipuçları veriyor.

Müziklerine Fahir Atakoğlu'nun imza attığı filmde, Süleymanoğlu'nu oyuncu Hayat Van Eck canlandırdı.Barış Pirhasan'ın senaryosunu kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu, yapımcılığını ise Dijital Sanatlar üstlendi.

Filmde usta haltercinin babası Süleyman Süleymanoğlu'nu Yetkin Dikinciler, annesi Hatice Süleymanoğlu'nu Selen Öztürk, halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu dünya spor arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri'yi ise Gürkan Uygun oynadı.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe, Uğur Güneş ve İsmail Hacıoğlu da yer aldı.

"Dünyanın En İyi Sporcusu" seçilen Naim Süleymanoğlu, kariyerinde 47 dünya rekoruna, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 Dünya Şampiyonluğuna imza atmasının yanı sıra 3 olimpiyat altın madalyasının da sahibi oldu. Kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen Süleymanoğlu, dünya rekoruna ilk olarak 15 yaşındayken imza attı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin kim olduğunu biliyoruz
Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü Bakan Çavuşoğlu: YPG/PKK devleti kurmak isteyenlerin başını Fransa ile İsrail çekiyordu Ayakkabı devi Kemal Tanca, konkordato başvurusunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 19:51:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Naim filminin yeni fragmanı yayımlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]