Naim Karataş'tan 10 Kasım mesajı - Son Dakika

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajında "bağlılık" esasına vurgu yapan Karataş Atatürk'ün örnek kişiliğine işaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'inci seneyi devriyesi münasebetiyle mesaj yayınlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ulu önder Atatürk'ün yolunda, tam bağımsızlığın ışığında ilerlemeye devam edeceklerini vurguladı.

Ülkemizin bağımsızlığı için gerekli bütün adımları atmaktan zerre geri durmayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarının altını çizen Karataş mesajında, "Mustafa Kemal Atatürk; bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm hayatını milletine ve ülkesine adamış, Türk milletinin her alanda yücelmesi için çaba gösteren, cephelerde, siyasi alanda ve TBMM çatısı altında geçen yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla dünya milletlerine örnek olan büyük bir devlet adamıdır" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM