Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika Spor

Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası başladı

6 saat önce

yaptığı açıklamada, şampiyonanın halter sporunun dünya çapında efsanesi olan Naim Süleymanoğlu adına düzenlendiğini belirterek, "Yarışmada yer alan sporculardan başarılı olanlar kampa davet edilecek.

Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası başladı, System.String[]
yaptığı açıklamada, şampiyonanın halter sporunun dünya çapında efsanesi olan Naim Süleymanoğlu adına düzenlendiğini belirterek, "Yarışmada yer alan sporculardan başarılı olanlar kampa davet edilecek. Kampta seçilecek olan sporcularımız ise Moskova'da düzenlenecek olan Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda inşallah ülkemize madalya kazandıracak" dedi.

Türkiye'den 3 bin civarında lisanslı halter sporcusu olduğunu aktaran Parlar, "10 erkek ve 10 kadın olmak üzere toplam 20 kategoride yarışmalarımız devam edecek. Keyifli bir yarışma olacağına inanıyorum. Çünkü yaklaşık 3 bin civarı lisanslı sporcumuz var ve büyükler kategorisinde en iyi sporcularımız burada madalya almak için birbirleriyle yarışacak" diye konuştu.

2020 senesinin spor açısından önemli olduğunu ve olimpiyat yılı olduğunu vurgulayan Levent Parlar, "Bu yıl 2020, olimpiyat senesi. Olimpiyatlarda madalya alan birkaç tane branştan biri de halter. Burada yarışan sporcularımızdan ayrıca Moskova'da yapılacak olan Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda yarışan sporcularımızdan olimpiyatlara sporcularımızı göndereceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şampiyonadan görüntü

Tribünlerden görüntü

Levent Parlar ile röportaj


- Antalya
Naim Süleymanoğlu, Moskova, Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:48 Kaynak: DHA
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