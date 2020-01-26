Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Naim Süleymanoğlu Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından, Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 20 kategoride mücadelelerin yapıldığı şampiyonada 29 ilden 100'ü kadın, 323 sporcu mücadele etti. Şampiyonada dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

Erkekler:

55 Kilo:

1- Melih Can Günay (Gaziantep)

2- Şahin Çelik (Van)

3- Mustafa Eliş (Sivas)

61 Kilo:

1- Doğan Dönen (Hatay)

2- Bahadır Erdal (Ankara)

3- Muammer Şahin (Ankara)

67 Kilo:

1- Emrah Aydın (Ankara)

2- Emekcan Altıntaş (Ankara)

3- Oğuzhan Çini (Ankara)

73 Kilo:

1- Batuhan Yüksel (Ankara)

2- Furkan Özbek (Ankara)

3- İbrahim Özbay (Erzincan)

81 Kilo:

1- Mert Özgür Altun (Kocaeli)

2- Samet Coşkun (Ankara)

3- Halil İbrahim İnce (Kocaeli)

89 Kilo:

1- Eşref Yakut (Ankara)

2- Hakan Şükrü Kurnaz (İstanbul)

3- İbrahim Başaran (Mersin)

96 Kilo:

1- Mehmet Avcıl (Denizli)

2- Hamza Elhatib (Konya)

3- Mehmet Mert Topal (Konya)

102 Kilo:

1- Şaban Ayhan (Kocaeli)

2- Elvin Hardashov (Bursa)

3- Mahmutcan Bozyiğit (Ankara)

109 Kilo:

1- Onur Demirci (Rize)

2- Kadir Akın ( Konya)

3- Tayyip İnce (Rize)

+109 Kilo:

1- Cebrail Acar (Ankara)

2- Yıldıray Kaplan (Ankara)

3- Ali Oflaz (Konya)

Kadınlar:

45 Kilo:

1- Bahar Kırat ( Gaziantep)

2- Edanur Yılmaz (Gaziantep)

3- Gamze Altun (Mersin)

49 Kilo:

1- Nida Karasakal (Konya)

2- Medine Bilicier (Konya)

3- Hatice Karagöz (Konya)

55 Kilo:

1- Ayşegül Çoban Başol (İstanbul)

2- Gamzenur Sarıkaya (Gaziantep)

3- Nazmiye Abci (Isparta)

59 Kilo:

1- Sümeyye Kentli (Aydın)

2- Duygu Alıcı (Gaziantep)

3- Medine Saime Balaban (Isparta)

64 Kilo:

1- Ayşegül Çakın (Aydın)

2- Burcu Alıcı (Gaziantep)

3- Zerda Çağlar (Ankara)

71 Kilo:

1- Berfin Altun (Kocaeli)

2- Cemanur Hatun Kösek (Ankara)

3- Burcu İldem Gerçekten (Aydın)

76 Kilo:

1- Dilara Uçan (Ankara)

2- Büşra Can (Gaziantep)

3- Ayşegül Karamanlı (Antalya)

81 Kilo:

1- Fatmagül Çevik (Isparta)

2- Hatice Serttaş (Antalya)

3- Busenur Geyik (Mersin)

87 Kilo:

1- Tuğçe Boynueğri (Ankara)

2- Hicran Bütün (Isparta)

3- Seher Gizem Kahriman (Konya)

+87 Kilo:

1- Kezban Aylıdere (Konya)

2- Fatma Topaloğlu (Aydın)

3- Hatice Fırat (Gaziantep)