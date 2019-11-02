Son Dakika Haberleri: Naim Süleymanoğlu Mestanlı Kültür Evi açıldı
Son Dakika Güncel Naim Süleymanoğlu Mestanlı Kültür Evi açıldı

Naim Süleymanoğlu Mestanlı Kültür Evi açıldı

7 saat önce

Naim Süleymanoğlu Mestanlı Kültür Evi törenle hizmete açıldı.

Naim Süleymanoğlu Mestanlı Kültür Evi açıldı, System.String[]

Naim Süleymanoğlu Mestanlı Kültür Evi törenle hizmete açıldı.


Naim Süleymanoğlu'nun adının ve kültürünün yaşayacağı kültür evi Nilüfer'de Ata Bulvarı üzerinde hizmete girdi. Mestanlıların buluşma noktası olacak kültür evinde restoran, çocuklar için oyun alanı bulunuyor. Açılışta konuşan Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Öztürk, "Naim Süleymanoğlu, Mestanlı'nın evladı, büyük Türk milletinin kahramanıdır. Naim ağabeyimizin sporcu kimliğini çok fazla anlatmaya gerek yok. Tüm dünya onun nasıl biri olduğunu çok iyi biliyor. Ama bu 1.51 metre boyundaki adam bütün bu ağırlıkları tüm dünya basınını karşısına toplayarak, 1984'te yaşanan demir perde ülkesinin sessiz karanlık içerisinde kalan Bulgaristan Türklerine uygulananlar için kaldırmıştır. Aslında o bütün Bulgaristan Türklerinin yaşadıklarını dünyaya duyuran Türk milletinin kahramanıdır" dedi.


Açılışa AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Erkan Aydın, Yüksel Özkan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile açılış gerçekleştirildi. - BURSA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ziya Selçuk, terör örgütünün tehdit ettiği Seçil öğretmen için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu
Konya'da son 2 günde, 3 bebek ile 2 yaşındaki bir kız çocuğu terk edilmiş halde bulundu Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li heyetle görüştü: 2 tasarı hakkındaki rahatsızlık dile getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 23:07:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Naim Süleymanoğlu Mestanlı Kültür Evi açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]