Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck canlandıracak

Dijital Sanatlar Yapımevi'nin yeni projesi "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı filminin oyuncu kadrosu açıklandı.

Dijital Sanatlar Yapımevi'nin yeni projesi "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı filminin oyuncu kadrosu açıklandı.

Genç oyuncu Hayat Van Eck'in Naim Süleymanoğlu'nu canlandıracağı filmde, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe ve Kerem Atabeyoğlu rol alacak.

Dikinciler filmde Süleymanoğlu'nun babasını, Selen Öztürk annesini, Gürkan Uygun ise Süleymanoğlu'nun halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu dünya arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri'yi canlandırıyor.

Senaryosunu Barış Pirhasan'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor.

Müziklerini Fahir Atakoğlu'nun hazırlayacağı filmin danışmanlığını ise Naim Süleymanoğlu gibi halter sporuna emek vermiş ve olimpiyat şampiyonu sporcular yetiştirmiş ağabeyi Muharrem Süleymanoğlu gerçekleştiriyor.

Çekimleri, Türkiye'yle birlikte Bulgaristan ve Azerbaycan'da yapılacak film, 25 Ekim'de izleyicilerle buluşacak.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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