Naim Süleymanoğlu’nun adı Yıldırım’da ölümsüzleşti
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Yıldırım'a kazandırılan, işletmesini Yıldırım Belediyesi'nin gerçekleştireceği Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı tarafından Yıldırım'a kazandırılan, işletmesini Yıldırım Belediyesi'nin gerçekleştireceği Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:12
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