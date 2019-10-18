Son Dakika Haberleri: Naim Süleymanoğlu’nun adı Yıldırım’da ölümsüzleşti
Son Dakika Ekonomi Naim Süleymanoğlu’nun adı Yıldırım’da ölümsüzleşti

Naim Süleymanoğlu’nun adı Yıldırım’da ölümsüzleşti

31 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Yıldırım'a kazandırılan, işletmesini Yıldırım Belediyesi'nin gerçekleştireceği Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Naim Süleymanoğlu’nun adı Yıldırım’da ölümsüzleşti , System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı tarafından Yıldırım'a kazandırılan, işletmesini Yıldırım Belediyesi'nin gerçekleştireceği Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Naim Süleymanoğlu, Mehmet Kasapoğlu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:12 
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