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Son Dakika Güncel Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi açılıyor

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi açılıyor

19 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yıldırım'a kazandırdığı ve işletmesini Yıldırım Belediyesi'nin gerçekleştireceği Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi hizmete açılıyor.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi açılıyor, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı'nın Yıldırım'a kazandırdığı ve işletmesini Yıldırım Belediyesi'nin gerçekleştireceği Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi hizmete açılıyor.


Dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran, 3 Olimpiyat, 7 Dünya, 6 Avrupa şampiyonluğu kazanarak Türkiye'nin gururu olan, 46 kez Dünya Rekoru kıran halter efsanesi Naim Süleymanoğlu'nun isminin ölümsüzleşeceği, 7 bin 919 metrekare bina taban alanı, 22 bin 515 metrekare inşaat alanı olmak üzere toplamda 34 bin metrekarelik alanda inşa edilen tesis, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla 17 Ekim 2019 Perşembe günü açılacak.


Açılış öncesinde tesisteki son hazırlıkları inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran, 3 Olimpiyat, 7 Dünya, 6 Avrupa şampiyonluğu kazanarak Türkiye'nin gururu olan, 46 kez Dünya Rekoru kıran halter efsanesi Naim Süleymanoğlu'nun isminin ölümsüzleşeceği, 7 bin 919 metrekare bina taban alanı, 22 bin 515 metrekare inşaat alanı olmak üzere toplamda 34 bin metrekarelik alanda inşa edilen tesisin bünyesinde 2 bin 500 kişilik spor salonu, fitness salonları, dünya standartlarına uygun yüzme havuzu, jimnastik salonları, tekvando ve boks ringleri, güreş salonu, hamam ve sauna bulunuyor" ifadelerini kullandı.


Türkiye'nin en büyük spor komplekslerinden birisini Yıldırım'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Tesisimiz sadece Yıldırım'a ve Bursa'ya değil, tüm Türkiye'ye hitap edecek. Buradan yeni şampiyonlar yetişecek. Yeter ki çocuklarımız mutlu olsunlar, huzurlu olsunlar ve geleceğe iyi hazırlansınlar. Biz tüm imkanlarımızı onlar için seferber etmeye, evlatlarımızın hizmetkarı olmaya hazırız" diye konuştu. - BURSA

Naim Süleymanoğlu, Yıldırım, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:55 Kaynak: İHA
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