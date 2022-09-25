Naim Süleymanoğlu Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası düzenlendi - Son Dakika
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Naim Süleymanoğlu Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası düzenlendi

25.09.2022 10:56
Naim Süleymanoğlu Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası düzenlendi

Naim Süleymanoğlu Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası'nın 4'üncüsü Kahramankazan'da düzenlendi.

Naim Süleymanoğlu Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası'nın 4'üncüsü Kahramankazan'da düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, halter şampiyonasına 14 il ve ilçe belediyesinden 14 kulüpten 150'ye yakın sporcu katıldı.

Belediye Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 2 gün süren şampiyonanın açılışına Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türkiye Halter Federasyonu Başkan Vekili Ömer Öztürk, Kahramankazan Kulüp Başkanı Altuğ Yücelen Özcü katıldı.

Turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptığı konuşmada, "Bu topraklarda nice Naim Süleymanoğlu büyüklüğünde sporcularımız yetişsin, onların önünü açalım, kendilerini gösterebilecekleri, yeteneklerini geliştirebilecekleri ortamlar hazırlayalım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztürk ise yaptığı konuşmada, halter sporuna verdiği emek ve destekler nedeniyle Oğuz ile Özcü'ye teşekkür ederek, "Türkiye'de ilk ve tek olarak belediyeler arası yarışma düzenleyip, 150'ye yakın sporcu katılımı ile gerçekten çok büyük bir iş başarıyorlar. Bu yarışmalardan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki yarışmaları hararetle ve hasretle bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

Naim Süleymanoğlu, Kahramankazan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Naim Süleymanoğlu Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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