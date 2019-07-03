Naim Süleymanoğlu Turnuvası IWF faaliyet programına alındı
1 saat önce
Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası, IWF'nin faaliyet programına dahil edildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:40 Kaynak: İHA
Uluslararası Naim Süleymanoğlu
Turnuvası, IWF'nin faaliyet programına dahil edildi. Turnuva 14-17 Kasım tarihlerinde Gaziantep
'te yapılacak. Türk halterinin efsane isimlerinden Naim Süleymanoğlu adına 14-17 Kasım tarihlerinde Gaziantep'te yapılacak olan Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası, Uluslararası Halter Federasyonu
(IWF) tarafından organizasyon takvimine dahil edildi. Gümüş
kategorisinde düzenlenecek olan turnuva, olimpiyatlara da kota verme özelliği taşıyacak. Turnuvada adını ilk 6'ya yazdıran sporculara ödüller dağıtılacak. Sıralamaya göre sporcular, 2 bin, bin 750, bin 500, bin 250, bin ve 750 Dolar ödül kazanacak.
(İHA)
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