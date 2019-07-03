Son Dakika Haberleri: Naim Süleymanoğlu Turnuvası IWF faaliyet programına alındı
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Naim Süleymanoğlu Turnuvası IWF faaliyet programına alındı

1 saat önce

Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası, IWF'nin faaliyet programına dahil edildi.

Naim Süleymanoğlu Turnuvası IWF faaliyet programına alındı, System.String[]
Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası, IWF'nin faaliyet programına dahil edildi. Turnuva 14-17 Kasım tarihlerinde Gaziantep'te yapılacak. Türk halterinin efsane isimlerinden Naim Süleymanoğlu adına 14-17 Kasım tarihlerinde Gaziantep'te yapılacak olan Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası, Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) tarafından organizasyon takvimine dahil edildi. Gümüş kategorisinde düzenlenecek olan turnuva, olimpiyatlara da kota verme özelliği taşıyacak. Turnuvada adını ilk 6'ya yazdıran sporculara ödüller dağıtılacak. Sıralamaya göre sporcular, 2 bin, bin 750, bin 500, bin 250, bin ve 750 Dolar ödül kazanacak.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:40 Kaynak: İHA
Naim Süleymanoğlu, Gaziantep, Güncel
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