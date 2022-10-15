Wwf: Afrika'daki Habitat Kaybını Tersine Çevirmek İçin Güçlü Önlemler Alınmalı

NAİROBİ, 15 Ekim (Xinhua) -- Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) üst düzey yetkilileri, Afrika'daki iklim değişikliği, plansız kalkınma ve kirliliğin körüklediği endişe verici boyuttaki tür kaybının tersine çevrilmesi için cesur politikalar ve yasal önlemler gerektiğini söyledi.

WWF'nin kritik önemde görülen Yaşayan Gezegen Raporu 2022'nin Perşembe günü Kenya'nın başkenti Nairobi'deki sanal lansmanı sırasında konuşan WWF-International Afrika Bölge Direktörü Alice Ruhweza, Afrika ülkelerinin doğa-pozitif büyümeyi hızlandırmak için daha fazla finansmana ve politika değişikliğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Ruhweza; madencilik faaliyetlerinin, kaçak avlanmanın, endüstriyel çiftçiliğin ve kentleşmenin Afrika'nın en önemli türlerinin kaybını, yeşil büyümeye zarar verecek şekilde kötüleştirdiğini ve biyolojik çeşitlilik noktalarının daha iyi korunmasının kıtanın yoksulluk, açlık ve iklim kaynaklı su stresine karşı mücadelesini güçlendireceğini belirtti.

Ruhweza, Afrika hükümetlerini 7-19 Aralık tarihlerinde Kanada'nın Montreal kentinde yapılması planlanan küresel biyoçeşitlilik zirvesi sırasında gezegen kaynaklarını korumak için daha kapsayıcı ve iddialı bir çerçevenin benimsenmesi için lobi yapmaya çağırdı.

WWF ve Londra Zooloji Derneği tarafından yılda iki kez yayınlanan Yaşayan Gezegen Raporu, hayati ekosistemlerin durumuna, bunların insan refahına katkılarına ve gelişen tehditlere ışık tutmayı amaçlıyor.

Yaşayan Gezegen Raporu'nun 2022 edisyonu, kaçak avlanma, iklimsel şoklar ve doğal yaşam alanlarının bozulması nedeniyle Afrika'nın yaban hayatı nüfusunun 1970 ile 2018 arasında yüzde 66 oranında düştüğünü ortaya koydu.

Bununla birlikte rapor, gelişmiş koruma önlemleri sayesinde 2010'da 408 olan dağ gorillerinin nüfusunun 2015'te 604'e çıktığı Orta Afrika'daki olumlu eğilimlere de işaret etti.

WWF-Kenya Koruma Programları Başkanı Jackson Kiplagat, Afrika'daki habitat kaybını tersine çevirmenin koruma, kanun yaptırımı ve toplumun daha fazla katılımını teşvik edecek inovatif finansmanla mümkün olduğunu söyledi.

Kiplagat, Afrika hükümetlerinin türlerin daha fazla korunmasını sağlamak, yerel topluluklar için yeşil ve sağlam bir gelecek yaratmak için iddialı planları hayata geçirmesi gerektiğini belirtti.