Kenya, Kuraklık Nedeniyle 900.000'den Fazla Çocuğun Yetersiz Beslendiğini Bildirdi - Son Dakika
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Kenya, Kuraklık Nedeniyle 900.000'den Fazla Çocuğun Yetersiz Beslendiğini Bildirdi

15.10.2022 11:44
Kenya, Kuraklık Nedeniyle 900.000'den Fazla Çocuğun Yetersiz Beslendiğini Bildirdi

NAİROBİ, 15 Ekim (Xinhua) -- Kenya Ulusal Kuraklık Yönetim Otoritesi (NDMA) Cuma günü yaptığı açıklamada, kuraklığın ülkeyi kasıp kavurması nedeniyle beş yaşından küçük 942.000 Kenyalı çocuk ile hamile ve emziren annelerin akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını söyledi.

NAİROBİ, 15 Ekim (Xinhua) -- Kenya Ulusal Kuraklık Yönetim Otoritesi (NDMA) Cuma günü yaptığı açıklamada, kuraklığın ülkeyi kasıp kavurması nedeniyle beş yaşından küçük 942.000 Kenyalı çocuk ile hamile ve emziren annelerin akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını söyledi.

NDMA, yaptığı değerlendirmede, etkilenen 23 kurak ve yarı kurak bölgede bazı akut yetersiz beslenen çocuk vakalarının görüldüğünü söyledi.

Beslenme sorunu yaşayan çocukların sayısı Eylül ayında 884.000 iken, o tarihten bu yana yükseldi. NDMA, "Tedaviye ihtiyaç duyan akut yetersiz beslenen 134.000'den fazla hamile veya emziren kadın vakası da rapor edildi" dedi.

Kurum, Kenya'da insani yardıma ihtiyacı olan insan sayısının Haziran ayında 4,1 milyon iken şu anda 4,35 milyona yükseldiğini kaydetti.

Kurak bölgelerin çoğunda azalan mera ve su kaynakları nedeniyle deve, sığır, keçi ve koyun gibi tüm besi hayvanı türlerinde ölümlerin arttığını söyleyen NDMA, Samburu, Mandera, Isiolo, Lamu, Marsabit ve Garissa ilçelerinde yüksek sayıda hayvan ölümleri rapor edildiğini belirtti.

Afrika Boynuzu genelinde milyonlarca insan kuraklık nedeniyle açlık ve ölümle karşı karşıya. Kenya, Somali ve Etiyopya bu bölgede kuraklıktan en kötü etkilenen ülkeler oldu.

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Kaynak: Xinhua

Eylül, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya, Kuraklık Nedeniyle 900.000'den Fazla Çocuğun Yetersiz Beslendiğini Bildirdi - Son Dakika

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