Kenyalı Uzman, Çinli Firmaların Ülke Ekonomisinde Kilit Rol Oynadığını Söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kenyalı Uzman, Çinli Firmaların Ülke Ekonomisinde Kilit Rol Oynadığını Söyledi

19.10.2022 11:44
Kenyalı Uzman, Çinli Firmaların Ülke Ekonomisinde Kilit Rol Oynadığını Söyledi

NAİROBİ, 19 Ekim (Xinhua) -- Kenya'da bir ekonomi uzmanı Salı günü yaptığı açıklamada, Çinli firmaların ülkenin sosyoekonomik kalkınmasında olumlu bir rol oynadığını söyledi.

NAİROBİ, 19 Ekim (Xinhua) -- Kenya'da bir ekonomi uzmanı Salı günü yaptığı açıklamada, Çinli firmaların ülkenin sosyoekonomik kalkınmasında olumlu bir rol oynadığını söyledi.

Yatırım yönetimi şirketi ICEA LION Varlık Yönetimi Araştırma Başkanı Judd Murigi, Kenya'nın başkenti Nairobi'de, Çinli firmaların karayollarının, demiryollarının, uygun fiyatlı konut birimlerinin yanı sıra diğer altyapı projelerinin geliştirilmesinde de önemli bir rol oynadığını söyledi.

Çinli firmaların tüketim mallarının üretimi için yerel halkı istihdam eden üretim tesisleri kurduğunu söyleyen Murigi, böylece mal ithalat seviyelerinin de azaltıldığını ifade etti.

2022'nin dördüncü çeyreği yatırımcı raporunun sunumu sırasında Murigi, "Bu olumlu bir adım çünkü ekonominin ekonomik dönüşümünü yönlendirecek olan üretimdir" dedi.

Kenyalı uzman, Çin'in yükselen bir pazar olmasının, bir sınır pazarı olan Kenya'da benzersiz yatırım fırsatlarını belirleyebileceğini kaydetti.

Murigi, Çinli firmaların Kenya'da başarıya ulaştığını çünkü esnekliğe sahip olduklarını, Kenya'da mevcut olan zorluklar ve fırsatları değerlendirdiklerini belirtti. Kenyalı uzman, ülkesinin Çin'den öğrenecek şeyleri olduğunu çünkü bu Asya ülkesinin nispeten kısa bir sürede bir ekonomiyi nasıl olumlu şekilde dönüştürülebileceğini gösterdiğini söyledi.

YORUMLAR
500
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Nairobi, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenyalı Uzman, Çinli Firmaların Ülke Ekonomisinde Kilit Rol Oynadığını Söyledi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
11:53 Galatasaray Başkanı Özbek'ten TFF Başkanı Büyükekşi'ye çağrı: MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz'ı görevden alın
11:48 Galatasaray'ın Yusuf Demir ısrarı sürüyor! TFF'ye resmi başvuru yapılacak
11:48 Acun Ilıcalı'nın 371 milyonluk süper lüks teknesine verdiği ismin sırrı çözüldü
11:29 Ayça Ayşin Turan ile ilişkisini noktalayan Alp Navruz, ihanet iddialarını yalanladı: Bu söylentiler saygısızlık ötesi bir boyuta ulaşmıştır
11:28 Enerji krizi sonrası Belçika'da kafelerde sıra dışı önlemler alınıyor: Müşterilerin uzun süre oturmaması için interneti kesip, sıcaklığı düşürüyorlar
11:18 Antalya'da Noel Baba figürüne ilham veren St. Nicholas'ın mezarı ortaya çıktı! Dünya çapındaki arkeologlar, inceleme yapmak için Türkiye'ye geliyor
11:17 İYİ Parti lideri Akşener kürsüye kafasında baretle çıktı! Acılı aileler için kurmaylarına talimatı verdi
11:04 Yeşim Salkım: Meral Akşener'i kadın olduğu için yakın buluyor ve destekliyorum
11:01 Insagram'ın yeni özelliği kullanıcılara 2000'li yılların başlarını hatırlatacak
10:48 Güne yatay seyirle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 12:08:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kenyalı Uzman, Çinli Firmaların Ülke Ekonomisinde Kilit Rol Oynadığını Söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement