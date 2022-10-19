Kenyalı Uzman, Çinli Firmaların Ülke Ekonomisinde Kilit Rol Oynadığını Söyledi

NAİROBİ, 19 Ekim (Xinhua) -- Kenya'da bir ekonomi uzmanı Salı günü yaptığı açıklamada, Çinli firmaların ülkenin sosyoekonomik kalkınmasında olumlu bir rol oynadığını söyledi.

Yatırım yönetimi şirketi ICEA LION Varlık Yönetimi Araştırma Başkanı Judd Murigi, Kenya'nın başkenti Nairobi'de, Çinli firmaların karayollarının, demiryollarının, uygun fiyatlı konut birimlerinin yanı sıra diğer altyapı projelerinin geliştirilmesinde de önemli bir rol oynadığını söyledi.

Çinli firmaların tüketim mallarının üretimi için yerel halkı istihdam eden üretim tesisleri kurduğunu söyleyen Murigi, böylece mal ithalat seviyelerinin de azaltıldığını ifade etti.

2022'nin dördüncü çeyreği yatırımcı raporunun sunumu sırasında Murigi, "Bu olumlu bir adım çünkü ekonominin ekonomik dönüşümünü yönlendirecek olan üretimdir" dedi.

Kenyalı uzman, Çin'in yükselen bir pazar olmasının, bir sınır pazarı olan Kenya'da benzersiz yatırım fırsatlarını belirleyebileceğini kaydetti.

Murigi, Çinli firmaların Kenya'da başarıya ulaştığını çünkü esnekliğe sahip olduklarını, Kenya'da mevcut olan zorluklar ve fırsatları değerlendirdiklerini belirtti. Kenyalı uzman, ülkesinin Çin'den öğrenecek şeyleri olduğunu çünkü bu Asya ülkesinin nispeten kısa bir sürede bir ekonomiyi nasıl olumlu şekilde dönüştürülebileceğini gösterdiğini söyledi.