Bakanlığın Kenya'nın başkenti Nairobi 'de Pazartesi günü yayınlanan açıklamasında, "Hayvan ihracatı, deniz taşımacılığından hızlı ve etkin bir şekilde yararlanılmasını kolaylaştıran Lamu limanının uluslararası ticaret çarkında merkezi bir dişli olarak kullanılması için yeni bir ivme kazandırıyor" denildi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Nairobi, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kenya, Çin Yapımı Lamu Limanı Üzerinden Canlı Hayvan İhracatına Başladı - Son Dakika

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