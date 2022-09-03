Çinli Akıllı Telefon Markası İkinci Çeyrekte Afrika Pazarını Domine Etti

NAİROBİ, 2 Eylül (Xinhua) -- Küresel araştırma şirketi International Data Corporation'ın (IDC) yaptığı yeni bir araştırmaya göre, Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Transsion Holding, yüzde 48'lik bileşik birim pay oranıyla 2022'nin ikinci çeyreğinde Afrika'daki akıllı telefon pazarına liderlik etti. IDC'den yapılan açıklamada Tecno, Infinix ve Itel markalarını üreten Transsion'ın yüzde 25,8'lik birim pay oranına sahip Samsung'u geride bıraktığı kaydedildi. İkinci sıradaki Samsung, siparişlerde bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,3 düşüş kaydetti. Bir diğer Çinli üretici olan Xiaomi'nin de ikinci çeyrekte Afrika'daki birim pay oranı yüzde 6,6 olurken, siparişleri de önceki üç aya göre yüzde 8,3 geriledi. IDC'nin kıdemli analistlerinden George Mbuthia, Çarşamba akşamı yayınlanan raporda Afrika'nın 5G cihazlara yönelik akıllı telefon pazarı siparişlerinin yüzde 26,9 arttığını ve büyük markaların giderek daha fazla 5G amiral ürünü pazara sunmasıyla birlikte piyasadaki paylarının arttığını ifade etti.

5G segmentinin katlanabilir akıllı telefonları da içerdiğini ancak cihazların yüksek fiyatları nedeniyle bu yeni teknolojinin yaygınlaşmasının yavaş şekilde gerçekleştiğini söyleyen Mbuthia, "Uzun vadede bu fiyatlar düşecek ve ekonomik görünüm iyileştikçe daha fazla pazar payı kazanacaklar" dedi. Araştırma, Afrika'ya yapılan akıllı telefon sevkiyatlarının, olumsuz ekonomik görünüm, yükselen enflasyon ve bölge genelindeki pazarları etkileyen parça kıtlığı ile yüzde 7,9 düştüğünü de ortaya koydu. Buna karşılık, ek özelliklere sahip olmayan basit telefonların siparişleriyse düşük fiyatlarının paraya sıkışık olan tüketicilere sunduğu uygun alternatif sebebiyle yüzde 10,6 arttı. IDC'nin verdiği bilgiye göre birim pay açısından Afrika'daki en büyük üç akıllı telefon pazarı yüzde 16,6'yla Güney Afrika, yüzde 13,8'le Nijerya ve yüzde 7,7'yle Kenya oldu. Ancak tüm bu ülkelere yapılan sevkiyat da bir önceki çeyreğe göre azaldı.

Çalışma, geleneksel olarak bölgenin ilk üçünde yer alan Mısır'a yapılan sevkiyatın yüzde 62,7 düştüğünü ve ülkenin pazar payının sadece yüzde 4,3'e gerilediğini de ortaya koydu. Mısır, bu çeyrekte kıtadaki genel sıralamada altıncılığı aldı. Mısır'daki bu keskin gerilemenin suçlusunun, hükümetin zaruri olmayan ürünlere yönelik kredi mektuplarını onaylamayı durdurmasıyla cep telefonu ithalatına yönelik kısıtlamalar olduğu kaydedildi. IDC, Afrika'ya akıllı telefon sevkiyatlarının üçüncü çeyrekte yüzde 16,9 ve dördüncü çeyrekte de yüzde 9,5 daha artmasını bekliyor. IDC'nin kıdemli araştırma müdürlerinden Ramazan Yavuz, genel akıllı telefon pazarının 2022'nin ikinci yarısında daha iyi performans göstereceğini belirterek, "Kanallar, arz eksikliklerini yönetmeye ve Aralık şenlikleri ile Kara Cuma promosyonları nedeniyle akıllı telefonlar için yüksek talep olması muhtemel dönemden yararlanmaya çalışacakları için daha fazla sevkiyat tahsisi sağlamaya yoğunlaşacaklar" diye konuştu.