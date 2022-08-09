Kenya'da Genel Seçimler Yapıldı - Son Dakika
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Kenya'da Genel Seçimler Yapıldı

09.08.2022 17:35
Kenya'da Genel Seçimler Yapıldı

NAİROBİ, 9 Ağustos (Xinhua) -- Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Kiambu ilçesindeki bir sandıkta oy kullandı, 9 Ağustos 2022. Kenya'da Salı günü genel seçimler yapıldı.

NAİROBİ, 9 Ağustos (Xinhua) -- Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Kiambu ilçesindeki bir sandıkta oy kullandı, 9 Ağustos 2022. Kenya'da Salı günü genel seçimler yapıldı. (Fotoğraf: Joy Nabukewa/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'da Genel Seçimler Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kenya'da Genel Seçimler Yapıldı - Son Dakika
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