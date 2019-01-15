Nairobi'de Patlama ve Silah Sesleri
1 saat önce
ADDİS Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otel yakınlarında patlama ve silah sesleri duyuldu.
ADDİS Kenya
'nın başkenti Nairobi
'de bir otel yakınlarında patlama ve silah sesleri duyuldu.
Ulusal medyada yer alan haberlere göre, başkentin Westland bölgesinde "DusitD2" adlı otelin yakınında meydana gelen patlamanın ardından çatışma çıktı.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otelde park halinde olan araçlardan bazılarının yandığı görülüyor.
Çatışmanın devam ettiği ve polisin olay yerini güvenlik kordonuna aldığı kaydedilirken, olayın terör saldırısı ya da soygun olabileceği tahmin ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:38 Kaynak: AA
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