Son Dakika Haberleri: Nairobi'de Patlama ve Silah Sesleri

Nairobi'de Patlama ve Silah Sesleri

1 saat önce

ADDİS Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otel yakınlarında patlama ve silah sesleri duyuldu.

Nairobi'de Patlama ve Silah Sesleri, System.String[]
ADDİS Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otel yakınlarında patlama ve silah sesleri duyuldu.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, başkentin Westland bölgesinde "DusitD2" adlı otelin yakınında meydana gelen patlamanın ardından çatışma çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otelde park halinde olan araçlardan bazılarının yandığı görülüyor.

Çatışmanın devam ettiği ve polisin olay yerini güvenlik kordonuna aldığı kaydedilirken, olayın terör saldırısı ya da soygun olabileceği tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:38 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 2 İşçi Öldü, 2 İşçi Yarandı Diyarbakır Çarşaflı ve Silahlı Soyguncuyu Taksicinin Dikkati Yakalattı

Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu Volkswagen ve Ford İttifak Yaptı: Transporter Türkiye'de Üretilebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 18:28:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nairobi'de Patlama ve Silah Sesleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]