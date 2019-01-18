Son Dakika Haberleri: Nairobi Saldırganlarından Biri Askeri Yetkilinin Oğlu Çıktı

Nairobi Saldırganlarından Biri Askeri Yetkilinin Oğlu Çıktı

2 saat önce

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otele düzenlenen saldırının faillerinden birinin askeri bir yetkilinin oğlu olduğu belirtildi.

Nairobi Saldırganlarından Biri Askeri Yetkilinin Oğlu Çıktı, System.String[]
Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otele düzenlenen saldırının faillerinden birinin askeri bir yetkilinin oğlu olduğu belirtildi.

Kenya'daki Daily Nation gazetesinin yayımladığı haberde, saldırgan Ali Salim Gichunge'nin babasının Kenya ordusunda görev yapan Astsubay Abdala Salim olduğu kaydedildi.

Saldırganın babasının olay sonrasında soruşturma ekibi tarafından çağrıldığı ve sorgulandığı doğrulanırken, annesinin de polis tarafından sorgulanmak için gözaltına alındığı aktarıldı.

Gichunge'nin otele yapılan polis operasyonunda öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Kenya polisi başkentin Westland bölgesindeki "DusitD2" adlı otel yerleşkesine salı günü düzenlenen terör saldırısında 20 sivil ve 1 polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üslenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:36 Kaynak: AA

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