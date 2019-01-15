Son Dakika Haberleri: Nairoibi'de Otel Yakınında Patlama ve Silah Sesleri

Nairoibi'de Otel Yakınında Patlama ve Silah Sesleri

1 saat önce

– Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan Dussit isimli lüks bir otelin çevresinde patlama ve silah sesleri duyuldu.

Nairoibi'de Otel Yakınında Patlama ve Silah Sesleri, System.String[]
Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan Dussit isimli lüks bir otelin çevresinde patlama ve silah sesleri duyuldu. Yerel medyada yer alan haberlere göre, binaların içerisinde mahsur kalan insanlardan bazıları sosyal medyadan yardım çağrısında bulunurken, polis de yardım çağrılarına cevap vermeye çalışıyor.

İlk bilgilere göre güvenlik kuvvetleri bölgeli kordon altına aldı. İtfaiye ekipleri patlama sonrası yanan araçları söndürdü. Yakın bölgedeki birçok boşaltıldı. Patlamada 1 kişinin de hayatını kaybettiği belirtiliyor - Kenya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:39 Kaynak: DHA

Dünya
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