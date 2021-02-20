NAK ekipleri, ayağı kırılan hastayı merdivenli sokaktan evine sedyeyle taşıdı

BURSA'da ayağı kırıldıktan sonra hastanede tedavisinin ardından taburcu edilen ve Uludağ eteklerindeki evine, sokağın merdivenli olmasından dolayı ambulansla götürülemeyen Kadri Diriksoy (67), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri tarafından hastaneden alınıp, 86 basamaklı merdivenden taşınarak, getirildi.

Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesinin Uludağ eteklerinde bulunan Mollaarap Mahallesi'nde yalnız yaşayan Kadri Diriksoy, sabah saatlerinde karla kaplı evinin önünde, kayarak sol ayağını kırdı. Muhtar ve komşularının yardımıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Diriksoy, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ayağı alçıya alınan ve yürümekte zorluk çeken Kadri Diriksoy, ambulansla evine götürülmek istediğini söyledi ancak, evinin bulunduğu sokak, merdivenlerden oluştuğu için Diriksoy'un bu isteği karşılanamadı. Bunun üzerine Mollaarap Mahalle Muhtarı Şükrü Taşçı, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden yardım istedi. Harekete geçen NAK ekipleri, hastaneye giderek Diriksoy'u aldı. Mahallenin belirli bir bölümüne kadar araçla giren ekipler, sedyeye aldıkları Kadri Diriksoy'u 86 basamaklı merdivenli sokaktan taşıyarak evine ulaştırdı.Kadri Diriksoy'u evine götürebilmek için NAK ekiplerinden yardım istediklerini belirten Mollaarap Mahalle Muhtarı Şükrü Taşçı, "Yardım talebimizi geri çevirmedikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.