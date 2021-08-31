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nAK Partili Tin; "AFAD devletimizin yardım eli" - Son Dakika

nAK Partili Tin; "AFAD devletimizin yardım eli"

31.08.2021 18:01
nAK Partili Tin;

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, ziyaret ettiği AFAD yetkililere üstün gayretleri sebebiyle teşekkür ederek; "AFAD, devletin yardım ve şefkat elidir" dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, ziyaret ettiği AFAD yetkililere üstün gayretleri sebebiyle teşekkür ederek; "AFAD, devletin yardım ve şefkat elidir" dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli AFAD il müdürlüğünü ziyaret etti. AFAD İl Müdürü Ali Etiz ve Şube Müdürlerinin hazır bulunduğu ziyarette son dönemde meydana gelen afetler ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Milletvekili Şahin Tin, gayretleri ve fedakarlıkları için tüm AFAD çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin stratejik öneme sahip kritik bir coğrafyada bulunduğunu belirten Milletvekili Şahin Tin; "Zaman zaman depremler, seller, yangınlar ve benzeri tabii afetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Afetlere hızlı müdahale hem can kaybının önlenmesi hem de yaraların süratle sarılmasına imkan tanıyor. Bu anlamda AFAD çok önemli ve kritik bir görevi bihakkın yerine getiriyor. Denizli AFAD da en son Acıpayam, Bozkurt, Çardak ilçelerimizde yaşanan depremlerin izlerini silmek için süratle harekete geçti, çalışmalar yaptı. Gerek vatandaşlarımızın yaralarının sarılması, gerekse yaşamlarının normale dönmesi için ihtiyaç olan araç, gereç, konteynır, gıda ve nakdi taleplerinin karşılanması gibi konularda önemli adımlar attı. Zamanla yarışılarak alınan tedbirler ve yapılan işler sayesinde en kısa sürede yaralar sarıldı. Kısacası AFAD vatandaşlarımıza en zor zamanda dostluk ve yarenlik etti. Devletimizin güçlü ve şefkatli eli oldu" dedi.

"Afet risklerine karşı hep birlikte hazırlıklı olmalıyız" diyen Milletvekili Şahin Tin; "Huzur ve esenliğin en stratejik koruyucusu şüphesiz tedbirdir. Türkiye ülke sathında zaman zaman yaşanan çeşitli afetler nedeniyle zor zamanlar geçirdi, acılar yaşadı ancak önemli tecrübeler kazandı. Her türlü afete karşı tedbirleri alma konusunda daha hassas davranır hale geldik. Çok bedeller ödedik, canımız yandı, yüreklerimiz dağlandı, yeri geldi sevdiklerimizi kaybettik, yeri geldi evlerimizi ve mallarımızı afete kurban verdik. Toplum olarak artık afet ve felaketlere karşı daha duyarlı olmamız gerektiği daha dikkat çekici hal aldı. Türkiye milletiyle beraber her zorluğu aşacak güce sahip. Huzurlu ve güvenli şehirler imar ederek birçok tehlikeyi bertaraf etmek de mümkündür. Gönül istiyor ki; afetler, musibetler, felaketler, üzücü hadiseler ve acılar yaşanmasın, ancak hayatın gerçekleri var. Bize düşen tedbirli davranmak afetlere karşı eğitimli olmak, afet zamanında AFAD ile koordineli çalışmalara katılmak" dedi.

Afetle mücadelede kurumların ve vatandaşların işbirliğinin önemine işaret eden Milletvekili Şahin Tin; "Milletimiz bugüne kadar birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde hareket ederek birçok zorluğun üstesinden geldi. Bugün yaşanan felaketlerin büyüklüğüne rağmen benzer ülkelerden daha hızlı ve güvenli bir şekilde yaraları tedavi eden bir Türkiye var. Bunun da en güçlü öncüsü AFAD'dır. Özellikle son dönemde Antalya'da Muğla'da ve yurdumuzun çeşitli yerlerinde yaşanan yangınlarda orman ekiplerimiz ile birlikte koordineli ve başarılı bir çalışma yürütüldü. Kastamonu ve Sinop başta olmak üzere çeşitli yerleşim alanlarında oluşan sel afetlerinde ise insanüstü bir gayret sarf eden AFAD ekipleri ve koordinesindeki ilgili tüm kurum, kuruluşlar ile canhıraş gayretle çalışan herkese teşekkür ediyoruz. Birbirimize kenetlendiğimizde neleri başarabileceğimizin unutulmaz örneklerini afet dönemlerinde daha net gördük. Birlikten kuvvet doğuyor" dedi.

Milletvekilli Şahin Tin, AFAD'ın bütün çalışanlarına şükran borçlu olduklarını belirterek, "Ülkemizde ve şehrimizde elbette olumsuzluklar yaşanmasın istiyoruz, Dünya afet ve felaketlerden kurtulsun istiyoruz, ancak yaşanan olumsuzluklara karşı da yüksek bir duyarlılığa, hazırlığa ve hassasiyete sahip olmamız gerektiğini de biliyoruz. AFAD kaybolanların bulunması, yanan evlerin yeniden yapılması, insani yardımların temini ve tabi ve doğal afetlerin yaralarının sarılması ve benzeri tüm konularda duyarlılık gösteriyor, öncülük yapıyor. Bu anlamda şehrimizin yaşadığı zor zamanlarına akılcı, teknik ve stratejik olarak müdahale ederek çözüm sunan İl Müdürü Ali Etiz'in şahsında AFAD'ın tüm yetkililerine, çalışanlarına ve gönüllülerine şükranlarımı iletiyorum. Müteşekkiriz. Gayretli çalışmalarının devamını diliyorum. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

nAK Partili Tin; AFAD devletimizin yardım eli
nAK Partili Tin; AFAD devletimizin yardım eli
nAK Partili Tin; AFAD devletimizin yardım eli

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika nAK Partili Tin; 'AFAD devletimizin yardım eli' - Son Dakika


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