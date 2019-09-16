Son Dakika Haberleri: Nakdi krediler yüzde 2 artış gösterdi
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Nakdi krediler yüzde 2 artış gösterdi

1 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Temmuz 2019 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 2 trilyon 623 milyar TL oldu.

Nakdi krediler yüzde 2 artış gösterdi, System.String[]

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Temmuz 2019 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 2 trilyon 623 milyar TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:45 
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