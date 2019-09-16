Nakdi krediler yüzde 2 artış gösterdi
1 saat önce
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Temmuz 2019 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 2 trilyon 623 milyar TL oldu.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Temmuz 2019 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 2 trilyon 623 milyar TL oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:45
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