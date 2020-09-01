Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Eylül'de gerçekleştirilecek - Son Dakika

Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını aktardı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül 'de başlayacağını bildirdi.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu