Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı - Son Dakika

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 2 ay süreyle uzatıldığını açıkladı.
Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz" ifadelerine yer verdi.
(Mehmet Kalay - Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
Kaynak: İHA
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