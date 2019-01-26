Son Dakika Haberleri: Naked Farları Karıştırdım | Şehir Efsanelerini Deniyorum

Naked Farları Karıştırdım | Şehir Efsanelerini Deniyorum

13 dakika önce

Güzellik efsanelerini denediğim seride bu defa Urban Decay Naked farları karıştırdım, bakın nasıl bir renk çıktı.

Güzellik efsanelerini denediğim seride bu defa Urban Decay Naked farları karıştırdım, bakın nasıl bir renk çıktı. Aynı zamanda ortaya çıkan rengi uygulamlı olarak gösterdim. Sizce Urban Decay Naked far paletleriyle ilgili şehir efsaneleri gerçek mi? İncelememi istediğiniz başka bu tür efsane varsa yorum olarak belirtmeyi unutmayın lütfen! Umarım keyifle izlersiniz...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:14 Kaynak: Youtube

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