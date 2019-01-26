Naked Farları Karıştırdım | Şehir Efsanelerini Deniyorum

Güzellik efsanelerini denediğim seride bu defa Urban Decay Naked farları karıştırdım, bakın nasıl bir renk çıktı.

Güzellik efsanelerini denediğim seride bu defa Urban Decay Naked farları karıştırdım, bakın nasıl bir renk çıktı. Aynı zamanda ortaya çıkan rengi uygulamlı olarak gösterdim. Sizce Urban Decay Naked far paletleriyle ilgili şehir efsaneleri gerçek mi? İncelememi istediğiniz başka bu tür efsane varsa yorum olarak belirtmeyi unutmayın lütfen! Umarım keyifle izlersiniz...

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