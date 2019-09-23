Nakil böbrekle 12 yıl yaşayan kadının karaciğeri bağışlandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 12 yıl önce böbrek nakli yapılan ve rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede vefat eden kadının karaciğeri bir hastaya umut oldu.

Diyaliz hastası iken 2007'de bağışlanan böbrek sayesinde hayata tutunan 37 yaşındaki Emine Gültekin, 9 Eylül'de fenalaşması üzerine ailesi tarafından Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.

İlçedeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Gültekin'in beyninde baloncuk oluştuğu ve patladığı tespit edildi. Ameliyat edilen Gültekin, daha sonra yoğun bakıma alındı.

Eşi Vedat Gültekin ve yakınları, iki ay önce üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Emine Gültekin'den iyi haber beklerken doktorları durumunun ağırlaştığını bildirdi.

Gültekin'in iki gün önce beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarının bağışlanmasına karar verdi.

Kadından alınan karaciğer, durumu acil olan 48 yaşındaki Fazlı Kurtoğlu'na nakledildi.

Emine Gültekin'in cenazesi, Orhangazi'deki Erenler Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.