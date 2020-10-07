Nakil hastalarından merhum Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'na vefa - Son Dakika

Nakil hastalarından merhum Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'na vefa

07.10.2020 11:17

Türkiye'de organ ve doku nakli uygulamalarının öncülerinden olan ve iki hafta önce vefat eden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nu, hastalıklarından dolayı yolunun kesiştiği 10 kişi, mezarı başında ziyaret edip, vefa örneği sergiledi.

Türkiye'de organ ve doku nakli uygulamalarının öncülerinden olan ve iki hafta önce vefat eden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nu, hastalıklarından dolayı yolunun kesiştiği 10 kişi, mezarı başında ziyaret edip, vefa örneği sergiledi.

Karpuzoğlu, azmiyle çok sayıda insana umut oldu. Antalya'da 38 yıl önce ilk böbrek naklinin gerçekleştirildiği ve bugün dünyanın konuştuğu yüz, çift kol, rahim nakillerinin yapıldığı Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nin kurucusu 82 yaşındaki Karpuzoğlu'nun 24 Eylül'de vefatı, sevenlerini üzdü.

Çevresinde hastalara gösterdiği şefkatinden dolayı hep takdir toplayan Akdeniz Üniversitesi kurucu rektörü de olan Karpuzoğlu'nu, hayatlarına dokunduğu 10 hastası, mezarı başında andı. Duygusal anlar yaşayan ziyaretçiler dua etti.

"Bizler öksüz kaldık, onu unutmamız mümkün değil"

Karpuzoğlu'nun ilk hastalarından Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Şahan, AA muhabirine, daha fazla hastaya ulaşmak için Karpuzoğlu'nun girişimiyle 1994'te derneği kurduklarını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastalara derneğin kapılarını açtıklarını aktaran Şahan, özellikle hayatın her alanında yanında olan Tuncer Karpuzoğlu'ndan bu şekilde davranmayı öğrendiklerini belirtti.

Şahan, Karpuzoğlu'nun nakil olmuş ve bekleyen hastalara adeta bir baba şefkatiyle yaklaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tuncer Karpuzoğlu babamızın vefatının ikinci haftasında mezarı başında toplandık, onu anıyoruz. Hocamız çok disiplinli ve çalışkan biriydi. Kapısına gelen her insana kucak açardı, derdini, sıkıntısını dinlerdi. Bir gün iyileşeceğimizi ve bu günlerin geçeceğini söylerdi. Hastalarıyla kendi çocuğu gibi ilgilenirdi. Bize yol gösterirdi. Bizler öksüz kaldık, onu unutmamız mümkün değil. Mekanı cennet olsun."

Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun 2004 ve 2013'te yaptığı böbrek nakli ameliyatıyla sağlığına kavuşan Veli Kuşçu (38) ise Karpuzoğlu'nu tanımayı bir şans olarak gördüğünü ifade etti.

Gerçekleştirilen nakillerle hayatta tutunduğunu belirten Kuşçu, "Çok duygulandık. Yıllar önce çocukken hocamızla karşılaştım. Böbrek yetmezliğiyle başvurduğum hastanede çok korkuyordum. Her gün yanıma gelip bir baba gibi bana şefkat gösterirdi. Benim gibi nakil bekleyen hastaları ziyaret eder, bize moral olurdu. Babamız sanki bir melekti." diye konuştu.

Türkiye'nin ilk yüz naklinin yapıldığı Uğur Acar da 2012'de kendisine yapılan nakilden üç ay sonra Prof. Tuncer Karpuzoğlu ile tanıştığını, o gün hocanın çok değerli bir insan olduğunu anladığını kaydetti.

Bir nakille hayatının değiştiğini, Karpuzoğlu'nun da yaptığı nakiller sayesinde yüzlerce hastaya umut olduğunu anlatan Acar, "Türkiye önemli bir değerini kaybetti. Çok üzgünüz." dedi.

Nakil hastalarından merhum Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'na vefa
Nakil hastalarından merhum Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'na vefa
Nakil hastalarından merhum Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'na vefa
Nakil hastalarından merhum Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'na vefa

Organ Nakli, Antalya, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nakil hastalarından merhum Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'na vefa - Son Dakika

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