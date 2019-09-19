Nakil olan ve bekleyenler Antalya'da buluştu

Türkiye'de yüz, kol ve böbrek nakli olan kişiler ile nakil bekleyen hastalar, Antalya'da buluştu.

Aralarında yüz nakli olan Turan Çolak, Recep Sert, Recep Kaya, çift kol nakli olan Mustafa Sağır'ın da bulunduğu hastalar ile organ ve doku nakil listesinde bekleyenler, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Derneğini ziyaret etti.

Burada sorunlarını, yaşadıkları tecrübeleri paylaşan hastalar, nakil olanlardan geçirdikleri süreçleri öğrendi.

Türkiye'nin yüz nakli yapılan dördüncü kişisi Turan Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, nakilden sonra evlenip yuva kurduğunu söyledi.

Hayatının nakil sayesinde değiştiğini vurgulayan Çolak, "İnşallah tüm arkadaşlarımız sağlığına kavuşur. Keşke bekleyenler de nakil olabilse. Bunun için bağış olması gerekiyor. Biz de farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Nakil olmadan önce sokağa çıkamıyor, çocuklardan çekiniyordum." diye konuştu.

Türkiye'nin yüz nakli yapılan yedinci kişisi Recep Kaya ise birlikteliğin önemli olduğunu belirterek, organ bağışı çağrısında bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 2016'da çift kol nakli yapılan Mustafa Sağır da organ naklinin önemli olduğunu ifade etti.

Erzincan'da altı ay önce evinde geçirdiği bir kaza sonucu yüzü yanan 17 yaşındaki Gözde Koçer ise Erzurum'da üç ay yoğun bakımda kaldığını dile getirdi.

Yüz nakli için beklediğini hatırlatan Koçer, "Akdeniz Üniversitesi Hastanesini önerdiler. Yüz nakli için buraya geldim, sırada bekliyorum. Ömer Özkan hocamız muayene etti. Nakil için biraz zaman geçmesi gerekiyormuş. Zorlu bir süreç geçiriyorum. Sabrediyorum, bir an önce sağlığıma kavuşmak istiyorum." dedi.

"Zorlu bir süreç geçiriyorum"

Yüz nakli bekleyen 15 yaşındaki Firdevs Tatar da nakil yapılan ve nakil bekleyenlerin bir aile olduğunu, 15 yıldır yanık tedavisi gördüğünü anlattı.

Herkese organ çıkmasını dileyen Tatar, "İnşallah hepimiz sağlığımıza kavuşuruz. Bunun için bağış olması gerekiyor. Herkes ümidini kaybetmesin. İnşallah güzel olacak. Bana da deri nakli yapılacak." diye konuştu.

Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Derneği Başkanı Mehmet Şahan, haftada bir kez "Kahve Günü" düzenlediklerini, yüz, kol ve böbrek nakli olanların buluştuğunu bildirdi.

Herkesin farklı illerden geldiğini ifade eden Şahan, "Herkesi organ bağışına davet ediyoruz. Bugün biz, yarın belki de siz. Onun için organ bağışı yapalım ki hayatları kurtaralım. Eskiye göre bağışlar arttı ancak yeterli değil." dedi.