Nakil sırasında firar eden tutukluyu, arama çalışması sürüyor - Son Dakika
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Nakil sırasında firar eden tutukluyu, arama çalışması sürüyor

06.10.2022 14:36
Nakil sırasında firar eden tutukluyu, arama çalışması sürüyor

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, cezaevine sevk edildiği sırada mola yerinden firar eden Atilla Yıldırım'ı (35) arama çalışmaları devam ediyor.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, cezaevine sevk edildiği sırada mola yerinden firar eden Atilla Yıldırım'ı (35) arama çalışmaları devam ediyor.

Hakkında denetimli serbestlik kararı bulunan Atilla Yıldırım, karıştığı bir kavga sonrasında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yıldırım, Kastamonu merkezdeki cezeevine dün gece saatlerinde sevk edilirken yolda aç olduğunu söyleyerek görevlileri pideciye uğramaya razı etti. Daha sonra tuvalete gitmek için izin isteyen Yıldırım, yaklaşık 4 metre yükseklikteki camdan firar etti. Dün geceden beri aranan Yıldırım'ı arama çalışmaları sürüyor. Polis ve jandarma ekipleri, arama çalışmaları kapsamında ilçenin giriş ve çıkış noktalarında önlemlerini artırdı.


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Kaynak: DHA

Atilla Yıldırım, Kastamonu, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nakil sırasında firar eden tutukluyu, arama çalışması sürüyor - Son Dakika

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