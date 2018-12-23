Nakille Hayata Tutunan Küçük Alya'dan Anlamlı Çağrı

SÜLEYMAN ELÇİN - İstanbul
'da dedesinden aldığı böbrekle hayata tutunan 6,5 yaşındaki Alya Uçar, giydiği hemşire kıyafetiyle hastalara moral veriyor, organ bağışı çağrısında bulunuyor.
İstanbul'da ev hanımı Begüm (32) ve müteahhit Hilmi Uçar'ın (33) ilk çocukları 6,5 yaşındaki Alya Uçar'a doğduktan beş ay sonra böbrek hastalığı teşhisi konuldu.
Annesi, anneannesi, dayısı ve kardeşinde de böbrek rahatsızlığı olan Uçar'ın 5,5 yaşına geldiğinde diyalize girmesi ya da nakil olması gerektiği belirtildi.
Bu sırada 65 yaşındaki dede Mustafa Metin Kondumer, torununa böbreğini vermek için gönüllü oldu. Yapılan tetkiklerin ardından Kondumer'in böbreği, torunu Alya'ya İstinye Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde Prof. Dr. Ayhan Dinçkan
tarafından gerçekleştirilen ameliyatla başarıyla nakledildi.
Naklin ardından sağlığına kavuşan küçük Alya, okuluna dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Okuldaki meslek tanıtımları dersinde hayalini kurduğu "hemşirelik" mesleğini tercih eden Alya, nakil olduğu hastanedeki kontrollerine giydiği hemşire kıyafetiyle gitmeye başladı.
Sevimliliğiyle hastanenin adeta maskotu haline gelen Alya, organ bağışı çağrısı yapıyor. Nakil bekleyen hastalara moral aşılayan "Organ bağışı hayat kurtarır" diyen Alya'nın en büyük hayali, nakil olduğu hastanenin organ nakli merkezinde hemşire olmak.
Duyarlı bir çocuk
Anne Begüm Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığın ailelerinde genetik olduğunu söyledi.
Babasının kızının sağlığına kavuşmasına vesile olduktan sonra annesinin de artık nakil olması gerektiğini öğrendiklerini aktaran Uçar, şöyle devam etti:
"Babam kızıma hayat verdi. Çok mutluyum. İnşallah anneme de en kısa sürede kadavradan organ çıkar ve sağlığına kavuşur. Kızım
nakilden sonra hemşire olma hayalini kurmaya başladı. Hemşire ablalarını çok seviyor. Çok duyarlı bir çocuk. Alya nakil olduktan insanları sürekli organlarını bağışlamaları konusunda uyarıyor. Hastanedeki tavırları herkesi çok mutlu ediyor. Umutsuz olanlar onu gördükten sonra kendilerini iyi hissediyor."
Dede Kondumer ise torununun sağlığına kavuşmasında katkısı bulunduğu için mutlu olduğunu vurguladı.
"Bağış yapmayı düşünen herkesin vicdanına dokunuyor"
Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ayhan Dinçkan da Alya'nın hastane çalışanlarının vazgeçilmesi haline geldiğini dile getirdi.
Alya'nın hemşire kıyafetiyle okulunda da arkadaşlarına örnek olduğunu belirten Dinçkan, şöyle konuştu:
"Hayata dönmenin güzel bir örneği Alya. Bağış yapmayı düşünen herkesin vicdanına dokunuyor. Onu böyle sağlıklı görmek çok güzel. Çocuk hastalar, onu iyileştiren sağlıkçılara daha bir minnet dolu oluyor. Her zaman sevgilerini bizlere aktarıyor. Organ yetmezliği çeken çocuk hastalar için deneyimli merkezlerde yapılan nakillerin en iyi tedavi olduğu unutulmamalıdır. Umarım Alya'nın gerçekten hekim ya da hemşire olduğu yılları sağlıklı şekilde görürüz çünkü organ nakli bunu sağlayacak tek tedavi."