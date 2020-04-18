Nakille hayata tutundu, koronavirüse yenildi - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ayşe Ünlü (36), eşinin böbreğini bağışlamasıyla yapılan çapraz nakille sağlığına kavuştuğu hastanede koronavirüse yakalanıp, hayatını kaybetti.

Bodrum'da yaşayan 3 çocuk annesi Ayşe Ünlü, 3 yıl böbrek yetmezliği tedavisi gördü. Doktorların organ nakline karar vermesinin ardından Ünlü'ye eşi Ali Ünlü, böbreğini vermek istedi. İstanbul'daki özel bir hastaneye yatan çiftin böbreği uyuşmadı. Bunun üzerine çapraz nakille Ali Ünlü'nün böbreği başka bir hastaya, başka donörden alınan böbrek ise Ayşe Ünlü'ye takıldı. Ayşe Ünlü, taburcu olmayı beklerken koronavirüse yakalandı. Tedavisinin sürdüğü hastanede yoğun bakıma alınan Ünlü, perşembe gecesi yaşamını yitirdi.

Ünlü'nün cenazesi, memleketi Aydın 'ın Karacasu ilçesine getirildi. Jandarmanın güvenlik önlemi altında sadece aile üyelerinin katıldığı cenazeyle Ayşe Ünlü, toprağa verildi.

Karacasu Belediyesi temizlik işleri ekipleri, cenazenin ardında mezarlık ve ailenin evinin bulunduğu mahallede dezenfekte işlemi yaptı.

Eşinin sağlığına kavuşmayı beklerken hayatını kaybettiğini belirten Ali Ünlü, "Böbreğimi vermeye hazırdım. Uyuşmayınca çapraz nakil geçekleşti. Ben başkasına böbreğimi verdim, eşim de başkasından böbrek aldı. Her şey yolunda gidip taburcu olmayı beklerken, virüse yakalanmış. Eşime koronavirüsün ne şekilde bulaştığını bilmiyoruz. Hastaneden veya ziyarete gelenlerden bulaşmış olabilir. Koronavirüs onu bizden kopardı" diye konuştu.