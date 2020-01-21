Nakip Mazlumoğlu vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nakip Mazlumoğlu vefat etti - Son Dakika

Nakip Mazlumoğlu vefat etti

6 saat önce

Alvar'lı Hace Muhammed Lütfi Efe Hazretleri'nin torunu ve oğlu Hace Seyfettin Efendi Hazretleri'nin mahdumu Nakip Mazlumoğlu (82) vefat etti.

Nakip Mazlumoğlu vefat etti, System.String[]

Alvar'lı Hace Muhammed Lütfi Efe Hazretleri'nin torunu ve oğlu Hace Seyfettin Efendi Hazretleri'nin mahdumu Nakip Mazlumoğlu (82) vefat etti.


Nakip Mazlumoğlu'nun 22 Ocak 2020 Çarşamba günü öğlen namazını müteakip, Alvar Türbe Camii musallasında kılınacak cenaze namazının ardından, Aile kabristanında defnedileceği belirtildi. - ERZURUM

Alvar, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 21 Ocak 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Çin'deki corona virüsünden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Tek isteğim evlenmek Yarışmacıların soyunduğu programda görme engelliler için sesli anlatım yapılacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 19:08:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nakip Mazlumoğlu vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]