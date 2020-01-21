Nakip Mazlumoğlu vefat etti - Son Dakika

Nakip Mazlumoğlu vefat etti
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Alvar'lı Hace Muhammed Lütfi Efe Hazretleri'nin torunu ve oğlu Hace Seyfettin Efendi Hazretleri'nin mahdumu Nakip Mazlumoğlu (82) vefat etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:26 Kaynak: İHA
Alvar'lı Hace Muhammed Lütfi Efe Hazretleri'nin torunu ve oğlu Hace Seyfettin Efendi Hazretleri'nin mahdumu Nakip Mazlumoğlu (82) vefat etti.
Nakip Mazlumoğlu'nun 22 Ocak 2020 Çarşamba günü öğlen namazını müteakip, Alvar Türbe Camii musallasında kılınacak cenaze namazının ardından, Aile kabristanında defnedileceği belirtildi. - ERZURUM
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