Nakit akışı iç piyasayı kilitledi, piyasa bir türlü nefes alamıyor

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Nakit akışı sorunu iç piyasayı kilitlemiş durumda.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Nakit akışı sorunu iç piyasayı kilitlemiş durumda. Buna borçların ödenememesi ve finans teminindeki güçlük de eklenince piyasa bir türlü nefes alamıyor." dedi.

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