Son Dakika Haberleri: Nakit akışı iç piyasayı kilitledi, piyasa bir türlü nefes alamıyor

Nakit akışı iç piyasayı kilitledi, piyasa bir türlü nefes alamıyor

59 dakika önce

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Nakit akışı sorunu iç piyasayı kilitlemiş durumda.

Nakit akışı iç piyasayı kilitledi, piyasa bir türlü nefes alamıyor, System.String[]
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Nakit akışı sorunu iç piyasayı kilitlemiş durumda. Buna borçların ödenememesi ve finans teminindeki güçlük de eklenince piyasa bir türlü nefes alamıyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:03 

Ekonomi
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