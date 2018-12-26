Nakit akışı iç piyasayı kilitledi, piyasa bir türlü nefes alamıyor
59 dakika önce
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Nakit akışı sorunu iç piyasayı kilitlemiş durumda.
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Nakit akışı sorunu iç piyasayı kilitlemiş durumda. Buna borçların ödenememesi ve finans teminindeki güçlük de eklenince piyasa bir türlü nefes alamıyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:03
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