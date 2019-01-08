Son Dakika Haberleri: Nakit dengesinde açık 70 milyar doları aştı

Nakit dengesinde açık 70 milyar doları aştı

39 dakika önce

Hazine nakit dengesi aralıkta 23,73 milyar dolar, 2018 genelinde ise 70,35 milyar dolar açık verdi.

Nakit dengesinde açık 70 milyar doları aştı, System.String[]
Hazine nakit dengesi aralıkta 23,73 milyar dolar, 2018 genelinde ise 70,35 milyar dolar açık verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:45 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunus Emre Termik Santrali 1,4 Milyar Liraya Satışa Çıkıyor TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Kulüpleri Borçtan Kurtaracak Projeyi Açıkladı

Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 18:24:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nakit dengesinde açık 70 milyar doları aştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]