Nakit dengesinde açık 70 milyar doları aştı

Hazine nakit dengesi aralıkta 23,73 milyar dolar, 2018 genelinde ise 70,35 milyar dolar açık verdi.

Hazine nakit dengesi aralıkta 23,73 milyar dolar, 2018 genelinde ise 70,35 milyar dolar açık verdi.

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