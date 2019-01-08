Nakit dengesinde açık 70 milyar doları aştı
39 dakika önce
Hazine nakit dengesi aralıkta 23,73 milyar dolar, 2018 genelinde ise 70,35 milyar dolar açık verdi.
Hazine nakit dengesi aralıkta 23,73 milyar dolar, 2018 genelinde ise 70,35 milyar dolar açık verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:45
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