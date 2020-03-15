Nakit para ile alışverişin merkezi semt pazarlarında ensaftan eldivenli koruma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nakit para ile alışverişin merkezi semt pazarlarında ensaftan eldivenli koruma - Son Dakika

Nakit para ile alışverişin merkezi semt pazarlarında ensaftan eldivenli koruma

7 saat önce

Türkiye'de de yeni tip korona virüsünün (Kovid-19) görülmesinin ardından, Antalya'daki semt pazarlarında esnaf eldivenli satışa başladı.

Nakit para ile alışverişin merkezi semt pazarlarında ensaftan eldivenli koruma, System.String[]

Türkiye'de de yeni tip korona virüsünün (Kovid-19) görülmesinin ardından, Antalya'daki semt pazarlarında esnaf eldivenli satışa başladı. Nakit para ile alışverişin merkezi olan semt pazarlarında pazarcılar hem kendilerini hem müşterilerini korumaya çalışıyor.


Türkiye'de korona virüs vakalarının açıklanmasının ardından tüm yurtta virüse karşı alınan önlemler sıklaştırılırken, Antalya'da semt pazarlarındaki esnaf da önlemler aldı. Pazarcıların büyük çoğunluğunun eldiven taktığı ve yanlarında kolonya ve ıslak mendil bulundurdukları görüldü. Pazardaki yoğunluk dikkat çekerken, bazı vatandaşların maske taktığı görüldü.


"Eldiven taktık"


Pazarcılardan Eray Özkan, eldiven takmaya başladıklarını dile getirerek, "Eldivenlerimizi sık sık değiştiriyoruz. Elimizi dezenfektan ve ıslak mendille siliyoruz. Müşterilerle aramıza mesafe koyup fazla yaklaşmamaya çalışıyoruz. Ülkemizde temizlik yüksek oranda, virüsün etkili olacağını sanmıyorum. Ama tedbiri elden bırakmamalıyız" dedi.


"Tedirginlik var"


Korona virüsünün işlerini etkilediğini ifade eden esnaf Süleyman Bildik, "Pazar eskisi gibi çok kalabalık değil. İnsanlar biraz tedirgin. Biz de kendi sağlığımızı düşünmek zorundayız. Tedbir amaçlı eldiven taktık. Müşterilerle aramıza mesafe koymaya çalışıyoruz, paraya az dokunuyoruz. Kendimize tedbir almaya çalışıyoruz. İnşallah bu virüs ülkemizde fazla yayılmaz" diye konuştu. - ANTALYA

Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:18 Kaynak: İHA
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