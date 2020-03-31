"Nakitsiz alışveriş online mobilya sektörüne ivme kazandıracak" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Nakitsiz alışveriş online mobilya sektörüne ivme kazandıracak' - Son Dakika Ekonomi

"Nakitsiz alışveriş online mobilya sektörüne ivme kazandıracak"

7 saat önce

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler ödeme tercihlerini hızla dijitalleştiriyor.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler ödeme tercihlerini hızla dijitalleştiriyor. Nakitsiz alışveriş artışının online mobilya sektörünü ikiye katlaması bekleniyor. Sektör temsilcilerinden Murat Erat, "Nakitsiz toplum online mobilya satışlarını iki kata kadar artırabilir" dedi.


Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar, kalabalık ortamlarda fiziki temas gerektiren tüm faaliyetleri en aza indirmeye başlarken ödeme alışkanlıkları da hızla değişiyor. Ortak kullanım alanlarında fiziki mağazaların alışveriş arabaları, kasa ve ödeme sistemleri, nakit para teması gibi risklere girmek istemeyen tüketiciler, dijital ödeme sistemlerini tercih ediyor. Nakitsiz toplum kavramının giderek yaygınlaştığı bu tablo karşısında Türkiye'de online mobilya sektörünün önemli bir ivme kazanacağı öngörülüyor.


"Nakitsiz toplum online mobilya satışlarını iki kata kadar artırabilir"


Dijital ödeme sistemlerine yönelimin Türkiye'deki online mobilya sektöründeki hareketliliği daha da artıracağını belirten Trendmobilya.com kurucularından Murat Erat, "Salgının ardından günlerinin nerdeyse tamamını evlerinde geçiren pek çok insan, daha sık kullanmaya başladığı yaşam alanlarında gerekli bulduğu yenilemeleri yapmak ve eksikleri tamamlamak için harekete geçti. Fiziki mağazaların ve para temasının taşıdığı virüs riski ise uzaktan ödeme avantajı sunan online mobilya mağazalarına olan talebi artırdı. Türkiye'de 2019 yılında online mobilya satışları 1 milyar 56 milyon dolar seviyesine ulaşmıştı. Nakitsiz toplumun giderek yaygınlaştığı bu şartlar altında, Türkiye'deki online mobilya satışlarının iki kata kadar artabileceğini öngörüyoruz" dedi.


"Online mobilya sektöründe Çin'den kaynaklanan hacim düşüşünü Türkiye telafi edecek"


Korona salgının dünyanın mobilya devi olan Çin'de başlamasıyla, sektörde dengelerin değiştiğini vurgulayan Murat Erat, online mobilya alışverişinde de Çin'in aldığı taleplerin başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelere kayacağını belirtti. Murat Erat, "Tüm dünyada online mobilya satışlarının 2023 yılda kadar yüzde 10 artış göstererek 289.3 milyar dolarlık hacme ulaşması bekleniyor. Bu hacimdeki en büyük payı ise 2019 yılında 80 milyar dolara yakın hacmiyle Çin üstleniyordu. ABD ise 44.5 milyar dolarlık hacimle ikinci sırada yer alıyordu. Ancak korona salgınının ardından bu ülkelerdeki karantina önlemleri hem üretimi sekteye uğratmış hem de özellike Çin'e olan talepleri önemli ölçüde azaltmış durumda. Dolayısıyla sektörde sahip oldukları hacimlerde de ciddi bir düşüş bekleniyor. Bu düşüşü telafi edecek edecek potansiyeldeki ülkelerin başında ise Türkiye geliyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Murat Erat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:01 Kaynak: İHA

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