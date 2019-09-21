Son Dakika Haberleri: Nakitsiz dünyayı en çok tercih eden ülke Türkiye
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Nakitsiz dünyayı en çok tercih eden ülke Türkiye

10 dakika önce

ING Grubu'nun yeni araştırması Türkiye'nin dijital bankacılıkta sahip olduğu potansiyelin Avrupa ve ABD ortalamasının üzerinde olduğunu ortaya koydu.

Nakitsiz dünyayı en çok tercih eden ülke Türkiye, System.String[]

ING Grubu'nun yeni araştırması Türkiye'nin dijital bankacılıkta sahip olduğu potansiyelin Avrupa ve ABD ortalamasının üzerinde olduğunu ortaya koydu. Yeni teknolojiler raporuna göre araştırmaya katılan ülkeler toplamında sadece yüzde 22'lik bir kesimi nakit para olmayan bir dünyayı tercih edebileceğini söylerken; Türkiye yüzde 46 ile nakitsiz bir dünyayı en çok tercih edeceğini belirten ülke olarak öne çıktı.


ING Grubu, ING uluslararası araştırmalar kapsamında açıklanan yeni teknolojiler raporunu yayınladı. Her yıl Türkiye'nin de içinde bulunduğu 13 Avrupa ülkesine ek olarak ABD ve Avusturalya'dan toplam yaklaşık 15 bin kişi ile internet ortamında gerçekleştirilen araştırma, yeni teknolojilerin geleceğine dair önemli bilgiler sunuyor.


Buna göre; araştırmaya katılanların yüzde 22'si nakit paranın olmadığı bir dünyayı tercih ettiğini söyledi. Türkiye'den araştırmaya katılanlar ise yüzde 46 ile çok daha yüksek oranda nakitsiz bir dünya tercih ettiğini belirtti. Bu tercihi belirtenlerin oranı ABD'de yüzde 18, İngiltere'de yüzde 20, Almanya'da ise yüzde 16 oldu. Türkiye'deki katılımcılar arasında yaş yükseldikçe ve eğitim düzeyi arttıkça nakite olan bağlılık daha da düşmekte; nakitsiz bir dünyayı tercih etme oranı arttı. Çalışanların, çalışmayanlara ve emeklilere göre; erkeklerin de kadınlara göre daha yüksek oranda nakitsiz dünyayı tercih ettiği ortaya kondu.


Araştırmaya katılanlara hangi durumlarda ne şekilde ödeme yapmayı tercih ettikleri de soruldu. Global anketin sonuçlarına göre katılımcılar çoğunlukla kahve ve yemek ödemelerinde, toplu taşımada, taksi veya cepte taşımak için nakit tercih ettiğini söyledi. Önemli bir oran da arkadaşlara ve aileye borç verirken nakit tercih ettiğini belirtti. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:35 Kaynak: İHA
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