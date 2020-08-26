Nakkaş karı-koca, camileri nakşediyor - Son Dakika

Nakkaş karı-koca, camileri nakşediyor

Nakkaş karı-koca, camileri nakşediyor Türkiye'yi gezerek nakkaşlık sanatını camilerde uygulayan karı-koca, görenleri şaşırtıyor Trabzonlu nakkaş ustası Ersin Saraç, eşi ile birlikte cami duvarlarına ve kubbelerine Osmanlı motiflerini işliyor Osmanlı döneminde yaygın olan nakkaşlık sanatı,...

Nakkaş karı-koca, camileri nakşediyor

Türkiye'yi gezerek nakkaşlık sanatını camilerde uygulayan karı-koca, görenleri şaşırtıyor

Trabzonlu nakkaş ustası Ersin Saraç, eşi ile birlikte cami duvarlarına ve kubbelerine Osmanlı motiflerini işliyor

ORDU - Osmanlı döneminde yaygın olan nakkaşlık sanatı, karı-koca tarafından titizlikle devam ettiriliyor. Nakkaş ustaları Ersin-Kübra Saraç, nerdeyse tüm Türkiye'yi gezerek, camilerin duvarlarını ve kubbelerini Osmanlı motifleri ile süslüyor.

Osmanlı döneminde oldukça yaygın olan ancak günümüzde genellikle camilerde uygulanan nakkaşlık sanatını, Trabzonlu nakkaş Ersin Saraç ve Ordulu eşi Kübra Saraç sürdürüyor. Çift, geleneksel Türk sanatları arasında 9. yüzyıldan beri var olduğu bilinen nakkaşlık sanatını camilerde uygulayarak, hem Türk-İslam kültürünü gelecek nesillere taşıyor, hem de cami duvarlarını daha da güzelleştiriyor.

Türkiye'deki farklı illerden teklifler de alan nakkaş ustası çift, pigment boya kullanarak çizdikleri desenlerin, Osmanlı dönemine ait olduğunu, sabırlı ve dikkatli olmayı gerektiren bu meslekte bir caminin tamamlanmasının ise şekli ve büyüklüğüne göre 15 gün ile 6 ay süre alabildiğini belirtiyor.

"5 yıldır eşimle birlikte çalışıyoruz"

Nakkaş ustası Ersin Saraç, denemek için başladığı ve çok sevdiği mesleğini 5 yıldır eşi ile birlikte devam ettirdiğini ifade ederek, "Eşim bir gün yanıma gelip bu işte çalışmak istediğini söyledi ve ben ona yapamayacağını söyledim. Ancak mesleği benden çok daha kısa sürede öğrendi. Şimdi yaklaşık 5 yıldır eşimle birlikte bu işi yapıyoruz. Türkiye'de farklı illerden teklifler alıyoruz ve çalışıyoruz. Eşimin bu işi yaptığını duyanlar ilk önce şaşırsa da sonradan camiye kadın eli değmesi onları da mutlu ediyor" dedi.

"İyi bir usta olduğumu düşünüyorum"

Kadın nakkaş ustası Kübra Saraç ise olumlu tepkiler aldığını ifade ederek, "Eşimle birlikte nakkaş sanatını uyguluyoruz. Kur'an-ı Kerim yazıları ve kubbeleri en iyi şekilde yazmaya çalışıyoruz. Eşim bana yapamayacağımı söyledi ve ben bunun üzerine başladım. Şimdi de iyi bir usta olduğumu düşünüyorum. Farklı illerde çalıştığımız esnada beni görenler şaşırıyor, camide çalışırken kadınlar da gelebiliyor. Çoğu tepkiler olumlu, sadece yazma değil, yapılması gereken tüm işi yapıyorum" diye konuştu.

Nakkaş karı-koca, camileri nakşediyor

Türkiye, Nakkaş, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 10:05

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Nakkaş karı-koca, camileri nakşediyor - Son Dakika
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