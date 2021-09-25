NAKLEN KONTROLÖR/BAŞKONTROLÖR ALIMI BAŞVURU SONUCU VE SÖZLÜ SINAV TARİHİ DUYURUSU (24.09.2021) - Son Dakika
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NAKLEN KONTROLÖR/BAŞKONTROLÖR ALIMI BAŞVURU SONUCU VE SÖZLÜ SINAV TARİHİ DUYURUSU (24.09.2021)

25.09.2021 01:05

NAKLEN KONTROLÖR/BAŞKONTROLÖR ALIMI BAŞVURU SONUCU VESÖZLÜ SINAV TARİHİ DUYURUSU (24. 09. 2021)* 28 Temmuz 2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7334 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 2634 sayılı Kanuna...

NAKLEN KONTROLÖR/BAŞKONTROLÖR ALIMI BAŞVURU SONUCU VESÖZLÜ SINAV TARİHİ DUYURUSU (24. 09. 2021)* 28 Temmuz 2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7334 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 2634 sayılı Kanuna eklenen Geçici 15 inci maddesi hükmü uyarınca naklen Kontrolör/Başkontrolör alımı için Bakanlığımıza başvuru yapan adaylar, başvuru sonuçlarını aşağıdaki linklerden öğrenebileceklerdir. * Adaylar başvuru sonuçlarına 29. 09. 2021 tarihi mesai bitimine kadar e-posta adresi üzerinden veya dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğüne itirazda bulunabilirler. * Bu itibarla; 1-Başvurusu kabul edilen adayların sözlü sınavı Kültür ve Turizm Bakanlığı İsmet İnönü Bulvarı No: 32 Emek/ANKARA adresinde 30. 09. 2021 tarihinde başlayacaktır. 2-Başvuru şartlarını taşımayan ve evrak eksikliği olan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. 3-Eksik belgelerini 29. 09. 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar tamamlayıp Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne (Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 Balgat/Çankaya/ANKARA) adresine teslim eden adayların başvuruları kabul edilecektir.

Kaynak: Habermetre
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Gazete, Turizm, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum NAKLEN KONTROLÖR/BAŞKONTROLÖR ALIMI BAŞVURU SONUCU VE SÖZLÜ SINAV TARİHİ DUYURUSU (24.09.2021) - Son Dakika


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SON DAKİKA: NAKLEN KONTROLÖR/BAŞKONTROLÖR ALIMI BAŞVURU SONUCU VE SÖZLÜ SINAV TARİHİ DUYURUSU (24.09.2021) - Son Dakika
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