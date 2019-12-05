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Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu Açıklaması

6 saat önce

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Kastamonu'daki araç muayene istasyonunda 5 üyelerinin sendika üyesi oldukları iddasıyla işten atıldığını ileri sürdü.

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu Açıklaması, System.String[]

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Kastamonu'daki araç muayene istasyonunda 5 üyelerinin sendika üyesi oldukları iddasıyla işten atıldığını ileri sürdü.

Küçükosmanoğlu, araç muayene istasyonunun önünde yaptığı basın açıklamasında, işten çıkarılan işçilerin geri alınmasını istedi.

Anayasal haklarına ve işine sahip çıkmak için işçilerin mücadele ettiğini kaydeden Küçükosmanoğlu, şöyle dedi:

"Kastamonu'da 17 günden beri işçi kardeşlerimiz hak mücadelesini veriyor. Biz de hak mücadelesi veren işçi kardeşlerimizle dayanışma amacıyla buradayız. TÜV-TÜRK Araç Muayene İstasyonlarındaki hak mücadelemiz, Muğla'da, Şanlıurfa'da, Kütahya'da, Eskişehir'de, Zonguldak'ta, Bartın'da, Karabük'te ve bağlı ilçelerinde devam ediyor."

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı de işçilerin bir an önce işe alınması gerektiğini kaydetti.

Açıklamaya, CHP'li bazı milletvekilleri ve parti temsilcileri de destek verdi.

Kastamonu, Sendika, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:50 Kaynak: AA
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