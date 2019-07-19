Son Dakika Haberleri: Nakliyat-İş Sendikası işten çıkarıldığı ileri sürülen işçiler için imza kampanyası başlattı
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Nakliyat-İş Sendikası işten çıkarıldığı ileri sürülen işçiler için imza kampanyası başlattı

1 saat önce

Sendika değişimi ile işlerinden atıldıkları ileri sürülen Petlas A.Ş. AKO işçilerinin haklarını alması için Disk Nakliyat İş Sendikası, bir hafta sürecek imza kampanyası başlattı.

Nakliyat-İş Sendikası işten çıkarıldığı ileri sürülen işçiler için imza kampanyası başlattı, System.String[]
Sendika değişimi ile işlerinden atıldıkları ileri sürülen Petlas A.Ş. AKO işçilerinin haklarını alması için Disk Nakliyat İş Sendikası, bir hafta sürecek imza kampanyası başlattı. Anıt Meydan'da bir araya gelen işçiler, ellerinde Türk bayrakları ve sendikanın afişleri ile destek veren halkı alkışladı.

DİSK'e bağlı Nakliyat İş Sendikası, Eskişehir Anadolu Şube Başkanı Ali Özçelik, yaşanan süreci anlattığı konuşmasında, "Petlas Lastik Fabrikasında taşeronda çalışan 12 Temmuz itibari ile Çalışma Bakanlığına sağladığımız çoğunluk tespiti ile ilgili başvurumuzu yaptık. Bunun üzerine işveren E-Devlet şifresini vermeyen ve sendikadan istifa etmeyen 47 üyemizi haksız ve hukuksuz şekilde işten attı. O günden itibaren direniş başlatmış olduk. Gördük ki, Kırşehir halkı işten atılmayla ilgili, bilgi sahibi değil ciddi bir bilgi kirliliği var. İmza kampanyası ile amacımız bizzat işçiler tarafından doğru bilgilendirmek" dedi.

Fabrika işçileri 2 gün önce yaptıkları açıklamada anayasal haklarını kullandıklarını söylemiş, sonrasında ise Petlas A.Ş. yönetimi yaşanan süreci yaptıkları yazılı basın açıklamasıyla kamu oyuna duyurmuştu. İşçiler ve sendika tarafından başlatılan imza kampanyası bir hafta süreli öğleden sonra başlayıp akşam saatlerinde ise sona erecek. - KIRŞEHİR
Petlas, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:26 Kaynak: İHA
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