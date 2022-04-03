Nakliyat kamyonu sokak ortasına devrildi - Son Dakika
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Nakliyat kamyonu sokak ortasına devrildi

03.04.2022 14:36

Nakliyat kamyonu sokak ortasına devrildiİSTANBUL Beyoğlu'nda manevra yapmak isteyen nakliyat kamyonunun freni tutmayınca sokağın ortasına devrildi.

Nakliyat kamyonu sokak ortasına devrildi

İSTANBUL Beyoğlu'nda manevra yapmak isteyen nakliyat kamyonunun freni tutmayınca sokağın ortasına devrildi.

Olay Piyalepaşa, Resne Sokak'ta 12: 30 sıralarında meydana geldi. İçerisinde ev eşyası yüklü olduğu öğrenilen 34 EJ 7129 plakalı nakliyat kamyonu, sokağın ortasına devrildi. Sürücüsünün yokuştan yukarı doğru manevra yapmak isterken frene bastığı fakat kamyonun frenlerinin tutmaması sonucunda devrildi. Kaza da şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anına şahit olan Sevilay Karabulut, "Balkonda otururken arabanın kaydığını gördüm. Bir anda çok kötü devrildi. Sokakta yankılanan çığlık sesi, benim sesimdi. Oturduğum binaya girecek diye çok korktum. Allahtan her iki binaya da değmeden, arada devrildi. Çok şükür kimse yaralanmadı. Şoför de arabadan sağ salim çıktı. Tek temennimiz, şoförün kamyon içerisinden sağ çıkması oldu" diye konuştu.

Deprem olduğunu düşünerek büyük bir panikle camdan dışarı baktığını söyleyen Recep Kaya: "Birden bir ses geldi, camı açıp dışarı baktım. Kamyonun devrildiğini gördüm. Bina yıkılıyor, deprem oluyor sandım. Dışarı çıktığımda da, sağ olsun kaptanın arabayı diğer yöne doğru kırdığını gördüm. Binaya zarar vermemek için arabayı devirmiş. Cana gelmesin, mala gelsin diye kendi arabasını devirmiş. Araba da yüklüymüş zaten, ev eşyası varmış içinde. Yapacak bir şey yok yani, bunu da atlattık" ifadelerini kullandı.

Nakliyat kamyonu sokak ortasına devrildi
Nakliyat kamyonu sokak ortasına devrildi
Nakliyat kamyonu sokak ortasına devrildi
Nakliyat kamyonu sokak ortasına devrildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nakliyat kamyonu sokak ortasına devrildi - Son Dakika


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