Nakliyatçılarla yükleyiciler arasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Nakliyatçılarla yükleyiciler arasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te nakliyatçılar ve yükleyiciler arasında çıkan yük kavgasında silahlar konuştu. Çatışmaya dönen silahlı kavgada 1 kişi ölürken 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi nakliyatçılar sitesi içerisinde nakliyatçılar ve yükleyiciler arasında yük taşıma konusunda kavga çıktı. Silahların çekildiği kavga çatışmaya dönünce olayda, 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar S.K, Y.K., E.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, olay yerinde hayatını kaybeden 45 yaşındaki M.K.'nin cenazesi ise yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı öğrenildi.