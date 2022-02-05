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NAKLİYE ARACI KİRALAYIP, BİNA ÖNÜNDEKİ MALZEMELERİ ÇALDILAR - Son Dakika

NAKLİYE ARACI KİRALAYIP, BİNA ÖNÜNDEKİ MALZEMELERİ ÇALDILAR

05.02.2022 12:09

OSMANİYE'de iki şüpheli, nakliye aracı kiralayıp bir bina önündeki alüminyum çerçeveleri çaldı.

OSMANİYE'de iki şüpheli, nakliye aracı kiralayıp bir bina önündeki alüminyum çerçeveleri çaldı. Hırsızlık olayının farkında olmayan araç şoförü, şüphelilere yardım ederken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Fakıuşağı Mahallesi'nde ki bir bina önünde bulunan 4 adet alüminyum çerçevenin çalınması yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen polis, şüphelilerin daha önceden 39 adet çeşitli suça karışan B.K. (21) ve daha önceden 28 suç kaydı bulunan E.C.K. (16) olduğunu belirledi. Şüphelilerin yakalanması için saha çalışması başlatan ekipler, belirledikleri adreslere düzenlenen baskınla B.K. ile E.C.K.?yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K. tutuklanırken, E.C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedilirken, yansıyan görüntülerde şüphelilerin kiraladıkları nakliye aracıyla birlikte geldikleri, bina önündeki alüminyum çerçeveleri kamyonete yükledikleri görüldü. Nakliye aracının şoförünün de farkında olmadan hırsızlara yardım etmesi dikkat çekti.

NAKLİYE ARACI KİRALAYIP, BİNA ÖNÜNDEKİ MALZEMELERİ ÇALDILAR
NAKLİYE ARACI KİRALAYIP, BİNA ÖNÜNDEKİ MALZEMELERİ ÇALDILAR
NAKLİYE ARACI KİRALAYIP, BİNA ÖNÜNDEKİ MALZEMELERİ ÇALDILAR

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NAKLİYE ARACI KİRALAYIP, BİNA ÖNÜNDEKİ MALZEMELERİ ÇALDILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: NAKLİYE ARACI KİRALAYIP, BİNA ÖNÜNDEKİ MALZEMELERİ ÇALDILAR - Son Dakika
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