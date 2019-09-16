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Nakliye aracında çıkan yangın eşyaları küle döndürdü

49 dakika önce

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eşya yüklü nakliye aracında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Nakliye aracında çıkan yangın eşyaları küle döndürdü, System.String[]

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eşya yüklü nakliye aracında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangında araçta yüklü eşyalar kullanımaz hale geldi.


Olay sabah saatlerinde D-100 karayolu Körfez 95 Evler mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Bahtiyar G. idaresindeki 34 LZ 0491 evden eve taşımacılık yapan kamyonun kasa kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören diğer sürücülerin uyarısı sonrası aracı yol kenarına çeken Bahtiyar G., kasada yangın çıktığını görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Elektrik hattından çıktığı tahmin edilen yangında araç ve kasasında yüklü eşyalar zarar görürken yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İtfaiye, Körfez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:42 Kaynak: İHA
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